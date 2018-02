Sport

Ringmeister Zaugg

Eishockey: René Fasel will den Frauen Bodychecks nicht erlauben



Bild: EQ IMAGES

Hockey-Boss Fasel ist gegen Einführung von Checks: «Frauen sollen spielen wie die Frauen»

Von allerhöchster Stelle wird ausgeschlossen, dass die Frauen so Eishockey spielen dürfen wie die Männer. Checks werden auch künftig nicht erlaubt sein. IIHF-Präsident René Fasel hat sich in die Nesseln gesetzt – und steht dazu.

klaus zaugg, südkorea

Eishockey wird auf rutschiger Unterlage gespielt. Also darf sich auch René Fasel, der welthöchste Funktionär, aufs Glatteis begeben. Der Präsident des Eishockey-Weltverbandes (IIHF) sagte im Interview mit Radio-Canada: «Frauen sollen spielen wie Frauen». Er meint damit, Frauen-Eishockey sei etwas anderes als Männer-Eishockey und Frauen sollten nicht versuchen, Männer-Eishockey zu spielen.

«So lange ich Präsident bin, wird Checken im Frauen-Eishockey ganz sicher nicht erlaubt.»

Mit dieser Aussage hat er in Kanada in den sozialen Medien einen «Shitstorm» ausgelöst. Nie mehr seit er in den 1980er Jahren in seiner kurzen politischen Karriere als CVP-Grossrat im Kanton Fribourg den Vorschlag eingebracht hat, die Lehrerlöhne zu kürzen, hat er so heftige Reaktionen provoziert.

Bild: AP/POOL SPUTNIK KREMLIN

René Fasel nimmt seine Aussage keineswegs zurück. Er präzisiert in einer zentralen Sache: «So lange ich Präsident bin, wird Checken im Frauen-Eishockey ganz sicher nicht erlaubt.» Seine Amtszeit läuft 2020 aus. Ob er nochmals kandidiert, ist offen. An dieser Haltung in Regelfragen dürfte sich aber auch unter seinem Nachfolger nichts ändern.

Während der Amtszeit von René Fasel (seit 1994) ist das Frauen-Eishockey ins olympische Programm aufgenommen worden (1998 in Nagano). Er sagt, die Förderung des Frauen-Eishockeys sei für ihn sehr wichtig – aber eben auch die Unterscheidung zwischen Männer- und Fraueneishockey. «Ich habe schon so viele Spiele der Frauen gesehen. Es ist ein ganz anderes Spiel und nicht vergleichbar mit dem Männereishockey.»

Ein zentraler Unterschied seien die körperlichen Voraussetzungen. «Deshalb werden wir Checks nicht erlauben. Die Unterschiede zwischen den besten und den schwächeren Teams im Frauenhockey sind physisch viel zu gross.» Die zentralen Elemente des Frauen-Eishockeys seien Technik und nicht Härte.

Andere Regeln für Männer und Frauen im gleichen Sport seien ja gang und gäbe: «Im Tennis spielen die Frauen bei Grand Slam-Turniere über drei, die Männer aber über fünf Gewinnsätze. Und beim Kugelstossen ist die Kugel bei den Frauen leichter.»

Der direkte Vergleich zwischen Männer- und Frauen-Eishockey helfe in der Sache nicht. «Wer mit den gleichen Erwartungen wie im Männer-Eishockey zu einem Spiel der Frauen geht, wird enttäuscht. Es ist ein anderes Spiel.»

Bei den olympischen Spielen 2022 in Peking wird das Frauenturnier von acht auf zehn Teams erweitert. Dahinter steht die Hoffnung, es möge den Süd- oder Nordkoreanerinnen gelingen, sich sportlich zu qualifizieren. Damit es auch in vier Jahren ein gemeinsames Team der beiden Koreas gibt.

Da ist natürlich die Frage, warum denn nicht ein gemeinsames Team der Männer? Immerhin sind die Südkoreaner inzwischen so gut (Aufstieg und bei der nächsten WM Gegner der Schweiz), dass eine sportliche Qualifikation gut möglich ist. «Das ist eine gute Frage» sagt René Fasel. «Aber der sportliche Unterschied ist zu gross.»

Bild: EPA/YNA

Bei den Frauen liegen die beiden Korea in der Weltrangliste mit den Rängen 22 und 25 praktisch auf Augenhöhe. Bei den Männern ist die Differenz zwischen dem Süden (21.) und dem Norden (39.) erheblich grösser.

Aber es wäre doch kein Problem, vier oder fünf Nordkoreaner im Team der Südkoreaner zu integrieren. Oder besser gesagt: so das Team politisch zu schmücken. Spielen müssten die Nordkoreaner ja dann nicht oder höchstens ein paar Minuten. Ein oder zwei Spieler auf dem Matchblatt, die eigentlich nicht mithalten können, sozusagen Operettenspieler, müsste man ja für eine so grosse Sache schon akzeptieren.

Von solchen Vorschlägen hält der Präsident des Weltverbandes nichts. Er sagt: «Solche Ideen verraten einen Mangel an Respekt vor unserem Sport».

So bleibt das gemeinsame Team der Nord- und Südkoreanerinnen wohl eine wunderbare, aber einmalige Episode in der Weltgeschichte des Eishockeys. Vielleicht wird sie gar mit dem Friedensnobelpreis belohnt, wer weiss.

«Es ist, wie es ist.»

Dass ein gemeinsames Team der Frauen möglich ist, aber keines der Männer, zeigt uns noch einmal, dass Frauen- und Männer-Eishockey zwei verschiedene Paar Schuhe sind.

Männer-Eishockey ist eine viel zu ernste und wichtige Sache und darf nicht für politische Aktionen benützt werden. Mit Frauen-Eishockey ist das hingegen gut machbar.

René Fasel geht auf solche Einwände nicht ein und sagt: «Es ist, wie es ist.»

Die besten Bilder von Olympia 2018

Weil wir sie bei Olympia leider nie hören werden: Die russische Nationalhymne in ganzer Pracht Video: YouTube/Ich liebe Russland

Unvergessene Eishockey-Geschichten Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt NHL-Star Darryl Sittler stellt einen Rekord für die Ewigkeit auf 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare