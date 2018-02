Sport

Ringmeister Zaugg

Eishockey: Die Schweizerinnen weinen nach Viertelfinal-Out gegen Russland



Bild: KEYSTONE

Lara Stalder: «Ich hatte alleine mehrere Chancen, um den Sieg zu sichern»

Die Medaillenhoffnungen haben sich in Tränen aufgelöst. Die Schweizerinnen verlieren ein dramatisches Viertelfinale gegen Russland 2:6 und nicht nur die tragische Heldin Lara Stalder weinte bittere Tränen.

klaus zaugg, südkorea

Verstecken ist nicht möglich. Eine Flucht auch nicht. «Face the music», sagen die Nordamerikaner. Der Weg nach dem Spiel zurück in die Kabine führt durch die «Mixed Zone». Vorbei an den wartenden Abgesandten der schreibenden und sendenden Medien.

Für eine Spielerin war dieser Gang besonders bitter: für Lara Stalder. Die Luzernerin war letzte Saison «Swiss Ice Hockey Woman of the Year». Nach vier Jahren in Nordamerika stürmt sie nun in Schweden. Eine charismatische Powerstürmerin. Für die Schweizerinnen ungefähr das, was Nino Niederreiter im Männerteam wäre. Sie personifiziert das dramatische Scheitern.

Bild: KEYSTONE

Vor vier Jahren haben die Schweizerinnen in Sotschi den Russinnen im Viertelfinale auf dem Weg zu Bronze eine bittere Niederlage beschert. Das sensationelle Spiel krönte Lara Stalder mit dem 2:0 ins leere Tor. Die Russinnen hatten das Spiel mit 41:25 Schüssen dominiert.

Jetzt, vier Jahre später, sind die Schweizerinnen spielerisch besser, dominanter als vor vier Jahren. Aber die Russinnen haben ihre Lektion gelernt. Sie mauern und kontern. Sie sind taktisch cleverer.

«Ich hatte alleine mehrere Chancen, um den Sieg zu sichern.»

Das tragische Scheitern zeichnet sich früh ab. Die Schweizerinnen überrennen ihre Gegnerinnen und bekommen ein Powerplay fünf gegen drei. Lara Stalder verliert den Puck und es steht nach acht Minuten 0:1. Später wird sie zwar im Powerplay den Führungstreffer zum 2:1 erzielen. Aber am Ende mit einer −3-Bilanz vom Eis gehen.

Verschwörung der Hockeygötter

Die Hockeygötter haben sich gegen die Schweizerinnen verschworen. Das Spiel der Schweizerinnen ist mit einer Prise Hektik und Panik durchzogen. Die Gelassenheit, die es braucht, um ein so wichtiges Spiel zu gewinnen, kehrt nach dem 0:1 nie mehr ganz zurück. Das ist die psychologisch fatale Folge von Lara Stalders Missgeschick.

«Gestern wären die Pucks reingegangen. Morgen wohl auch. Aber heute nicht.»

Aber sie hat alles versucht und ihre Ehre gerettet. Sie sagt unter Tränen trotzig: «Wir waren besser. Ich hatte alleine mehrere Chancen, um den Sieg zu sichern.» Sie sucht nicht nach Ausreden und sagt, sie habe einen dummen Fehler gemacht. «Aber wir kämpften immer weiter. Wir haben nie aufgegeben.»

Bild: EPA/EPA

Das Spiel verloren, aber nicht die Ehre. Nationaltrainerin Daniela Diaz sagt, sie sei stolz auf ihr Team. Und findet treffende Worte für die Hilflosigkeit gegenüber dem Hockey-Schicksal. «Gestern wären die Pucks reingegangen. Morgen wohl auch. Aber heute nicht.» Der Puck wollte nicht den Weg der Schweizerinnen gehen.

Und dazu passt, dass Florence Schelling diesmal nicht spielte wie die beste Torhüterin der Welt. Es ist zumindest statistisch mit einer Fangquote von 75,00 Prozent die schwächste wichtige Partie der Kult-Torhüterin, die zuvor in diesem Turnier mehr als 97 Prozent der Schüsse abgewehrt hatte.

«Wir waren besser»

Aber hier sagt die Statistik nicht die ganze Wahrheit. Sie war gegen die Konter «aus der Tiefe des Raumes» gegen allein anstürmende oder freistehende oder den Puck ablenkende gegnerische Stürmerinnen fast machtlos. Der einzige Vorwurf: Es gelingt ihr kein «Big Save» («Glanzparade») in der entscheidenden Phase, als beim Stande von 2:1, 2:2 und 2:3 noch alles offen ist und Alina Müller den Pfosten trifft statt zum 3:3.

Bild: KEYSTONE

Sie sagt, es sei für sie ein schwieriges Spiel gewesen. Tränen hat die erfahrene Torhüterin nach dem Scheitern in ihrem vierten olympischen Turnier als eine der wenigen keine in den Augen. Aber sie trauert der grossen Chance nach. Es wäre möglich gewesen, nach 2014 ein zweites Hockey-Märchen zu schreiben. Auch sie sagt: «Wir waren in diesem Spiel besser.»

Besser? Ja, es ist die gefühlte Wahrheit. Die Schweizerinnen hatten tatsächlich mehr Torchancen. Aber der Zweck des Spiels ist der Sieg und wer siegt, ist immer besser.

Die besten Bilder von Olympia 2018

Weil wir sie bei Olympia leider nie hören werden: Die russische Nationalhymne in ganzer Pracht Video: YouTube/Ich liebe Russland

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare