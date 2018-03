Sport

Roger Federer

Tennis: Das sind die zwei kuriosesten Matches des Frühjahrs 2018



42 Doppelfehler und ein «Golden Match» – die kuriosesten Tennis-Resultate des Frühlings

Das erste Viertel der Tennis-Saison wird am Sonntag mit dem Masters-1000-Turnier in Miami beendet. Roger Federers Titelverteidigung in Australian, Juan Martin Del Potros Siegesserie danach, Rafael Nadals Verletzung, Novak Djokovics Comeback-Versuche – die ersten drei Monate des Jahres waren gespickt von sportlichen Höhepunkten und Dramen.

Bild: EPA/AAP

Solche spielen sich aber auch abseits des grossen Scheinwerferlichts ab, wie zwei Fundstücke aus den unendlichen Weiten des Internets beweisen:

Die Doppelfehler-Orgie

3:04 Stunden lang kämpften am 19. März dieses Jahres beim ITF-Turnier in Le Havre die beiden Französinnen Emmanuelle Girard und Esther Thebault um den Sieg. Thebault musste sich schliesslich mit 5:7 im dritten Satz geschlagen geben.

Number of the week - 42



42 double faults for Esther Thebault in Le Havre Futures q pic.twitter.com/UGpbpTf6i0 — Davor (@davortenis) 18. März 2018

Der Grund ist beim Betrachten der Statistiken offensichtlich: Die bald 20-Jährige, die noch kein WTA-Ranking besitzt, servierte insgesamt 42 Doppelfehler und schenkte ihrer Gegnerin so mehr als einen Drittel der 119 erzielten Punkte. Dass Thebault nur einen Punkt weniger gewann und durchaus hätte gewinnen können, grenzt da schon fast an ein Wunder.

bild: twitter

Den Doppelfehler-Rekord auf der WTA-Tour hält übrigens noch immer Anna Kurnikowa. Beim Australian Open 1999 servierte die spätere Weltnummer 8 in ihrem Zweitrunden-Match gegen Miho Saeki 31 Doppelfehler. Trotzdem gewann sie den Match mit 1:6, 6:4 und 10:8, verspielte aber beinahe noch eine 5:0-Führung im letzten Satz. In der 1. Runde waren ihr bereits 23 Doppelfehler unterlaufen.

Bei den Männern ist ein Schweizer der Rekordhalter: Marc Rosset servierte 1995 in Wimbledon beim 0:6, 7:6, 5:7, 2:6 gegen den Amerikaner Michael Joyce 23 Doppelfehler.

Null gewonnene Punkte

Das zweite Fundstück. In der Qualifikation für das Future-Turnier im französischen Poitiers am 11. März holte der 34-jährige Franzose Freddy Prioton gegen seinen Landsmann Dan Added keinen einzigen Punkt. Das Punkteverhältnis beim sogenannten «Golden Match» für Added lautete am Schluss also 0:48 aus Priotons Sicht. Immerhin war sein Horror-Trip nach 30 Minuten bereits zu Ende.

bild: twitter

Wie es genau zu diesem «Golden Match» kommen konnte, ist leider nicht bekannt. Für Prioton war es aber erst der zweite Auftritt auf Future-Stufe. Das Verrückte: Schon bei seiner Premiere vor zwei Jahren verlor er 0:6, 0:6. Wenigstens holte er damals gegen Lucas Poullain noch neun Punkte.

bild: screenshot sofascore.com

Einen «Golden Match» auf Profi-Stufe hat es noch nie gegeben und selbst verlustpunktfreie Sätze sind eine grosse Seltenheit. Erst vier Tennisspieler/-innen haben dieses Kunststück geschafft:

Bill Scanlon gegen Marcos Hocevar beim 6:2, 6:0 am 22. Februar 1983 in der 1. Runde von Delray Beach.

gegen Marcos Hocevar beim 6:2, 6:0 am 22. Februar 1983 in der 1. Runde von Delray Beach. Jaroslawa Schwedowa gegen Sara Errani beim 6:0, 6:4 am 30. Juni 2012 in der 3. Runde von Wimbledon.

gegen Sara Errani beim 6:0, 6:4 am 30. Juni 2012 in der 3. Runde von Wimbledon. Julian Reister gegen Tim Pütz beim 6:7, 6:4, 6:0 am 20. August 2013 in der 1. Quali-Runde des US Open.

gegen Tim Pütz beim 6:7, 6:4, 6:0 am 20. August 2013 in der 1. Quali-Runde des US Open. Stefano Napolitano gegen Augusto Virgili beim 6:0, 6:3 am 7. Juli 2015 in der 2. Quali-Runde des Challenger-Turniers in Todi (ITA).

Schnellste Niederlage aller Zeiten

2014: Nieminen – Tomic 6:0, 6:1

Das kürzeste Match der Profi-Geschichte geht auf das Konto von Bernard Tomic. Der australische «Bad Boy» verlor 2014 in in der 1. Runde des Masters-1000-Turnier von Miami gegen Jarkko Nieminen in exakt 28 Minuten mit 0:6 und 1:6.

Nur 13 Punkte holte die damalige Weltnummer 74 gegen den 36 Ränge besser klassierten Finnen. Zur Entschuldigung Tomics muss allerdings angefügt werden, dass der Australier gerade von einer Oberschenkelverletzung zurückkam, die ihn beim Australien Open gegen Rafael Nadal noch zur Aufgabe zwang.

Schnellste Niederlage in einem Grand-Slam-Final

1988: Graf – Zvereva 6:0, 6:0

Noch vernichtender als Tomics 28-Minuten-Untergang war wohl nur der «Double Bagel», den Steffi Graf im French-Open-Final 1988 der Weissrussin Natascha Zwerewa verpasste – obwohl das Spiel etwas länger dauerte.

Die Deutsche war damals erst 18-jährig, aber bereits die Weltnummer 1 und hatte bis in den Final in sechs Matches nur 20 Games abgegeben. Das Endspiel war schliesslich nach nur 34 Minuten zu Ende, die Regenpause während des ersten Satzes war fast doppelt so lang.

Wo Federer schon überall Tennis gespielt hat

Federers Erfolgsrezept – die wissenschaftliche Erklärung Video: srf

