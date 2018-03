Sport

Roger Federer

Diese 4 Gegner muss Federer besiegen, will er die Nummer 1 bleiben



Bild: AP/AP

Diese 4 Gegner muss Federer besiegen, will er die Nummer 1 bleiben

Vorjahressieger Roger Federer wird das Masters-1000-Turnier in Indian Wells am Wochenende nach einem Freilos gegen den Amerikaner Ryan Harrison oder den Argentinier Federico Delbonis beginnen. Er muss die Halbfinals erreichen, will er die Weltnummer 1 bleiben.

Gegen Harrison, die Nummer 54 der Weltrangliste, gewann Federer die bisherigen zwei Duelle in zwei Sätzen. Allerdings liegen diese Partien schon sechs und sieben Jahre zurück.

Bild: EPA/EFE

Der 27-jährige Delbonis nimmt in der Weltrangliste die 27. Stelle ein. Er kann sich rühmen, gegen Federer eine positive Bilanz vorzuweisen, denn er gewann 2013 auf Sand in Hamburg die einzige Direktbegegnung, dies über zwei Tiebreaks.

Auf dem Papier gefährlichere Gegner warten auf den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger ab den Viertelfinals. In der Runde der letzten acht könnte er auf den Österreicher Dominic Thiem oder den Tschechen Tomas Berdych treffen. In den Halbfinals wäre ein neuerliches Duell mit Grigor Dimitrov möglich.

Bild: EPA/DPA

Will Federer die Weltnummer 1 bleiben, muss er bekanntlich die Halbfinals erreichen.

Bis zu den Halbfinals sind Federers – gemäss Weltrangliste –wahrscheinlichste Gegner:

2. Runde: Federico Delbonis (Arg/ATP 27) – Head-to-Head 0:1

(Arg/ATP 27) – Head-to-Head 0:1 3. Runde: Filip Krajinovic (Srb/ATP 28) – Head-to-Head 0:0

(Srb/ATP 28) – Head-to-Head 0:0 Achtelfinal: Fabio Fognini (Ita/ATP 19) – Head-to-Head: 3:0

(Ita/ATP 19) – Head-to-Head: 3:0 Viertelfinal: Dominic Thiem (Aut/ATP 5) – Head-to-Head: 1:2

Nicht in Federers Tableauhälfte sind nebst dem als Nummer 2 gesetzten Marin Cilic auch Juan Martin Del Potro und der das Comeback gebende Novak Djokovic. Der angeschlagene Serbe hat nach dem frühen Ausscheiden am Australian Open in Melbourne nicht mehr gespielt.

Federer könnte das Turnier in der Wüste Kaliforniens zum sechsten Mal gewinnen. (fox/sda)

Vier Siege und dann ... PARTYYYY! Video: watson

