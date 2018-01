Sport

Skandal bei PSG-Sieg – hier tritt der Schiri einen Nantes-Spieler und zeigt ihm dann Rot

Viel haben wir im Fussball schon gesehen, doch was Schiedsrichter Tony Chapron in der Partie zwischen PSG und Nantes bot, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Doch der Reihe nach.

Alles sieht in der ersten Halbzeit in Nantes nach einem weiteren lockeren PSG-Sieg aus, nachdem Angel di Maria die Hauptstädter in Führung gebracht hat. Das Team von Claudio Ranieri kann froh sein, mit bloss einem Gegentreffer in die Pause zu gehen. Nach dem Seitenwechsel tritt Nantes allerdings wie verwandelt auf. Doch das vermeintliche 1:1 gibt Schiri Chapron fälschlicherweise wegen eines Abseits nicht. Die Partie bleibt offen.

Als kurz vor Schluss Mbappé auf's Nantes-Tor rennt, kommt es beim Mittelkreis zu einem unabsichtlichen Zusammenstoss zwischen Diego Carlos und dem Unparteiischen. Beide fallen zu Boden, doch Schiedsrichter Tony Chapron gibt dem Brasilianer noch einen Tritt mit auf den Weg, zeigt ihm anschliessend die zweite gelbe Karte der Partie und verweist ihn des Feldes. Die Partie geht für Nantes 0:1 verloren, der grösste Verlierer des Spiels ist aber der Schiedsrichter, der wohl mit einem Nachspiel rechnen muss. (zap)

