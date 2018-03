Sport

Wieder alles gut bei Arsenal? Von wegen! Schau mal, wie Xhaka mit Wenger spricht



Xhaka shoots



Wenger goes mad 😡



Xhaka - “Oh come on ...,,,Fuck off “



Ramsey laughs 🤣 pic.twitter.com/gH5FgSBaXf — AFC GLEN (@AFC_GLEN) 8. März 2018

Arsenal zeigt nach den erbärmlichen Auftritten gegen Manchester City (zweimal 0:3) und Brighton & Hove Albion (1:2) in der Europa League die geforderte Reaktion. Gegen die AC Milan gewinnen die «Gunners» im San Siro vor über 70'000 Zuschauern mit 2:0. Das ist umso beeindruckender, weil die «Rossoneri» seit letztem Dezember 13 Spiele in Folge nicht mehr verloren haben. Eine gute Leistung zeigte auch der Schweizer Granit Xhaka (Passgenauigkeit 96%), der noch am Wochenende zu den Hauptschuldigen für die Niederlage gehörte.

Also alles wieder gut bei den Londonern um Granit Xhaka? Mitnichten. Als der Mittelfeldspieler in der 93. Minute einen Distanzschuss deutlich übers Tor haute, sprang Trainer Arsène Wenger erbost von seiner Trainerbank und schimpfte. Der Schweizer war ziemlich irritiert ab dem Rüffel des Coaches und rief zurück: «Oh come on, fuck off!»

Teamkollege Aaron Ramsey musste schmunzeln. Ob Trainer Wenger die Aktion auch so amüsant gefunden hat, ist doch eher zu bezweifeln. (zap)

