Handball-EM: Deutschlands Rune Dahmke mit einer sensationellen Rettungstat



Superman hat sich an die Handball-EM verirrt und zeigt dort eine Wahnsinns-Parade

Dass Deutschland an der Handball-EM in Kroatien kurz vor dem Aus steht, liegt kaum an Rune Dahmke. Bei der 25:26-Niederlage gegen Olympiasieger Dänemark rettet der Linksaussen kurz vor Schluss in Superman-Manier, als die Deutschen ohne Goalie und mit zusätzlichem Feldspieler agieren. Welch grandiose Parade!

Und es kommt noch besser: Dahmke bringt Deutschland wenig später wieder bis auf ein Tor heran. Zu mehr reicht's dann aber nicht mehr. So ist der Europameister für den Einzug in die Halbfinals auf fremde Hilfe angewiesen. (ram)

