Nach diesem brutalen Check geht Fiala k. o. – doch der Preds-Flügel ist hart im Nehmen

Der meisterliche Realismus der ZSC Lions und der Risikofaktor Mathias Seger

Die ZSC Lions haben den Stresstest und die Meisterprüfung bestanden und Lugano in der Verlängerung besiegt (3:2). Erliegt Trainer Hans Kossmann nicht der Versuchung der Hockey-Romantik, dann wird der ZSC Meister.

Eine «normale» Mannschaft hätte dieses Spiel verloren. Wenn je eine Mannschaft in einem so wichtigen Spiel das Glück «erzwungen» hat, dann sind es die ZSC Lions in diesem vierten Finalspiel.

Alles läuft gegen die Zürcher. Sie sind nicht bereit und werden bestraft. 0:2 nach dem ersten Drittel. Der zweite Gegentreffer hat gar Kultpotenzial. Captain Patrick Geering, der verlässlichste Ingenieur im defensiven Maschinenraum, lässt sich bei numerischer Überlegenheit von Maxim Lapierre den Puck …