«Ach, und Harry ...» – Maradona erklärt Kane gerade, wie man Tore schiesst

Es gibt Videos, auf welche die Welt gewartet hat. Wie dieses. Diego Maradona war anlässlich der Wahl des Weltfussballers in London und besuchte bei Gelegenheit noch die Tottenham Hotspurs in ihrer Kabine. Es kommt zum Treffen mit Torhüter Hugo Lloris und Stürmerstar Harry Kane.

13 Tore in 12 Spielen hat der Engländer in dieser Saison schon geschossen, Potential nach oben sieht Maradona aber dennoch und gibt Tipps: «Ach, und Harry: Schiess' nicht immer in die kurze Ecke, du musst manchmal wechseln. Weiss du wieso? Torhüter schauen dir im Fernsehen die ganze Zeit zu. Also, das nächste mal: Auf die andere Seite.» Harry lacht, ob er sich das nächste Mal tatsächlich für die weite Ecke entscheidet? (zap)

