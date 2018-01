Sport

Schaun mer mal

Snowboard: David Hablützel stürzt in Laax schwer – Podlatchikov gewinnt



Hier stürzt Olympiahoffnung Hablützel brutal auf die Halfpipe – «iPod» gewinnt in Laax

Iouri Podladtchikov präsentiert sich dreieinhalb Wochen vor dem olympischen Halfpipe-Wettkampf in guter Form. Der Schweizer gewinnt den Heim-Weltcup in Laax. Aus Schweizer Sicht gibt es allerdings auch einen brutalen Schreckmoment zu verzeichnen.

Der Zürcher David Hablützel, der Olympia-Fünfte von Sotschi 2014, stürzt bei seinem zweiten Run schwer und muss mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden. Noch ist unklar, wie schwer Hablützel sich verletzt hat. Er wurde zu Abklärungen ins Spital nach Chur gebracht.

Podladtchikov setzte sich im Schneetreiben von Laax dank zwei sehr guten Läufen vor dem japanischen Disziplinen-Weltcupsieger Yuto Totsuka und dem Chinesen Zhang Yiwei durch. Jan Scherrer wurde Vierter, Pat Burgener nach zwei unsauberen Läufen Elfter.

In Laax fehlten neben den Amerikanern der beste Japaner Ayumu Hirano und der australische Weltmeister Scotty James. Diese Fahrer – inklusive Podladtchikov als einziger eingeladener Schweizer Snowboarder – werden am kommenden Wochenende an den X-Games in Aspen, Colorado noch ein letztes Mal vor den Olympischen Spielen gegeneinander antreten. (sda)(abu/sda)

Mit dem Snowboard durch den Skatepark mitten in Zürich

Olympische Winterspiele 2018 in Pyeongchang Vier neue Disziplinen: In Pyeongchang geht's um 102 Medaillensätze Hier finden die Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele 2018 statt Wir sind Soohorang und Bandabi, die Maskottchen der Winterspiele 2018 Pyeongchang wie Sapporo und Nagano? Die Schweizer Bilanz bei Winterspielen in Asien So kam Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen 2018 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare