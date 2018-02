Sport

Vanessa Bernauer vom VfL Wolfsburg schiesst dieses Traumtor



Nationalspielerin Vanessa Bernauer haut mit Super-Weitschuss Chelsea aus der Champions League

Die Schweizerin Vanessa Bernauer hat massgeblichen Anteil daran, dass der VfL Wolfsburg in der Champions League der Frauen in die Viertelfinals vorgestossen ist. Im Rückspiel gegen Chelsea schoss sie in der 12. Minute das wunderschöne 1:0. Am Ende kamen die Wölfinnen mit dem Gesamtskore von 4:1 weiter. Mit Ramona Bachmann, Lara Dickenmann und Noelle Maritz kamen bei Wolfsburg noch drei weitere Schweizer Nationalspielerinnen zum Einsatz. (ram)

