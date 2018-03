Sport

Schaun mer mal

Wie einst bei Sion: Nestor Clausen läuft in Bolivien mitten im Spiel davon



Wie einst bei Sion! Clausen läuft nach Rückstand davon – und verpasst grandiose Aufholjagd

Nestor Orlando Clausen wurde als Spieler 1986 mit Argentinien Weltmeister, 1989 wechselte er nach Europa zum FC Sion, wo er in der Saison 2006 auch kurz als Trainer tätig war. Dazu später mehr ...

Mittlerweile arbeitet der 55-jährige Gaucho in Bolivien beim Erstligisten Oriente Petrolero aus Santa Cruz. Am Mittwoch kam es dort in der Liga Profesional zum wichtigen Derby gegen die Destroyers. Zu Hause geriet Oriente 1:2 in Rückstand, doch auch als Destroyers-Verteidiger Arnaldo Andres vom Platz flog, wurde es nicht besser. Im Gegenteil: In der 74. Minute erhöhten die Gäste in Unterzahl auf 3:1 und Clausen hatte genug. Er schritt zur gegnerischen Bank, gratulierte seinem Trainer-Kollegen und stapfte vom Feld.

Ausgerechnet jetzt drehte Oriente auf, glich die Partie bis zur 85. Minute aus und schaffte nach dem 3:4 in der Schlussminute in der Nachspielzeit noch den 4:4-Ausgleich. Die Fans waren nach dem Schlusspfiff überglücklich über den späten Ausgleich und stinksauer auf Clausen, der wohl keine Zukunft mehr hat bei Petrolero.

CC auf dem falschen Fuss erwischt

Es war nicht das erste Mal, dass Clausen mitten in einem Spiel davonlief. Im Oktober 2006 trat er während der Pause des Cupspiels gegen La Chaux-de-Fonds zurück. Sion – damals Co-Leader in der Super League – lag 0:1 zurück, drehte die Partie dank eines Hatrricks von Sanel Kuljic aber noch.

Bild: KEYSTONE

Clausen hielt dennoch an seinem Abgang fest. Ganz zum Leidwesen von Präsident Christian Constantin: «Ich selber war eigentlich zufrieden mit der Arbeit, die er geleistet hat. Mit dem Rücktritt hat er mich auf dem falschen Fuss erwischt», so CC. Tja, manchmal läuft es halt auch ganz anders, als man es sich gewohnt ist. (pre)

