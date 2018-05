Sport

So hexte Keylor Navas Real Madrid in den Final – an der WM wartet die Schweiz



Wenn Keylor Navas an der WM gegen die Schweiz so hält wie gestern, wird's ganz schwierig

Real Madrid steht nach dem 2:2 im Rückspiel gegen Bayern München im Champions-League-Final. Riesigen Anteil daran hat Torhüter Keylor Navas, der mit teils grandiosen Paraden den Finalvorstoss überhaupt möglich machte.

Die Navas-Parade gegen David Alaba Video: streamable

Die Navas-Parade gegen Corentin Tolisso Video: streamable

Der Navas-Save im Hinspiel gegen Ribéry Video: streamable

Keylor Navas ist Costa-Ricaner und trifft damit an der WM in Gruppe E auf die Schweiz. Am 27. Juni um 20 Uhr spielt unsere Nati im letzten Gruppenspiel gegen die Zentralamerikaner. Gut möglich, dass es in diesem Spiel noch um die Achtelfinal-Qualifikation geht. Navas muss dann ja nicht unbedingt eine Leistung auspacken wie in den zwei Partien gegen Bayern München – sonst könnte das noch ganz schwierig werden für Shaqiri und Co. (zap)

