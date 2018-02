Mutiges Eichhörnchen: «Ich wollte endlich auch einmal Olympia-Luft schnuppern»

Kranker bester Freund – überzüchtete Hunde und die qualvollen Folgen

Trend-Hunde wie Französische Bulldoggen oder Möpse kämpfen mit so gravierenden gesundheitlichen Problemen, dass verschiedene Verbände nun Alarm schlagen. Was tut der Mensch dem Hund an?

In der Nase von Shina stecken sechs Wattestäbchen. Die Mops-Dame hat alle vier Beine von sich gestreckt, liegt unbeweglich auf dem Operationstisch. Ein Tubus pumpt Sauerstoff und Narkosegas in ihre Lungen, im Hintergrund zeichnet ihr Herzschlag eine Hügellandschaft auf den Bildschirm.

Tierarzt Daniel Koch zieht die Plastikhandschuhe aus, schiebt den Stuhl zurück. «Kurze Pause. Wir müssen warten, bis die Watte den Blutfluss gestoppt hat.» Auf einer Ablagefläche neben ihm liegen die Gründe …