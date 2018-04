Sport

Elfmeter während der Halbzeit! Unglaublicher Videobeweis in der Bundesliga



Bundesliga, 30. Runde Mainz – Freiburg 2:0 (1:0)

Elfmeter während der Halbzeit! Unglaublicher Videobeweis in der Bundesliga

In der Partie zwischen Mainz und Freiburg sind die Spieler schon in der Kabine, als auf Penalty entschieden wird. Nach einem Handspiel Freiburgs hat der Schiedsrichter bereits zur Halbzeit gepfiffen, als er sich bei einer heiklen Strafraum-Szene doch noch den Videobeweis zur Hilfe nimmt. Und tatsächlich, Schiedsrichter Guido Winkmann gibt den Strafstoss. Freiburg-Goalie Schwolow, der schon in der Kabine sass, muss zurück aufs Feld und sich dem Penalty stellen.

Mainz' De Blasis verwandelt den Elfmeter schliesslich sicher und bringt die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Und nach 52 Minuten pfeift Winkmann dann definitiv zur Halbzeit. Am Ende gewann Mainz die Partie mit 2:0 und überholte damit Gegner Freiburg, der jetzt auf dem Barrage-Platz liegt. (zap)

Mainz - Freiburg 2:0 (1:0)

26'407 Zuschauer. -

Tore: 45. De Blasis (Handspenalty) 1:0. 78. De Blasis 2:0. - Bemerkung: Freiburg ohne Sierro.

Die Regel wurde übrigens korrekt angewandt: Noch ungesehen, da an einer Podiumsdiskussion teilgenommen: Solange der Schiedsrichter nach dem Halbzeit- oder Schlusspfiff noch auf dem Feld ist, kann es zum Review und ggf. zur Entscheidungsänderung kommen. Wo die Spieler sind, ist unerheblich. (af) pic.twitter.com/4I3VKbAXw2 — Collinas Erben (@CollinasErben) 16. April 2018

Die ersten Reaktionen

Wenn du eigentlich schon am Taxi stehst, aber deine Kumpel noch eine Runde bestellen...#M05SCF #FUMSLIVE pic.twitter.com/rSEvIdig6e — FUMS (@fums_magazin) 16. April 2018

Das ist das erste Mal, dass einer beim Pausen-Gewinnspiel trifft, glaube ich.#M05SCF — Benjamin Hofmann (@Benni_Hofmann) 16. April 2018

Unfassbar!



Schiedsrichter Guido #Winkmann pfeifft die 1. Halbzeit ab. Alle Spieler verschwinden in die Kabine. Minuten vergehen und die Spieler werden wieder rausgebeten.



Nach dem Videobeweis gibt es Elfmeter für @1FSVMainz05. — SC Freiburg (@scfreiburg) 16. April 2018

"Das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter abpfeift."



VAR: Hold my beer.#M05SCF — Herr Bert (@bert24de) 16. April 2018

Ich sag es schonmal vorweg



DAS Interview von Christian Streich nach dem Spiel wird ein Traum#M05SCF #TodesstossfürdenVideobeweis#Videobeweis #Unfassbar — *Calimero* (@pierrocalimero) 16. April 2018

Satz der Woche



Nils #Peterson : "Wir gehen nicht raus."



[Als der Schiedsrichter die Teams wegen dem Elfmeter nochmal aufs Spielfeld holte] #VAR #M05SCF — 90PLUS (@neunzig_plus) 16. April 2018

Der Elfmeter zählt nicht.



Nils Petersen hat nicht hingeschaut! #M05SCF #FUMSLIVE — FUMS (@fums_magazin) 16. April 2018

"Hey Jungs, heute fällt Training aus, die DFL hat gerade angerufen. Zum Spiel gestern. In der 92. Minute, das Tackling, das wurde als Foul bewertet. Es gibt jetzt Elfmeter für den Gegner. Wir müssen also nach München zurück fahren." Fussball 2018, was noch kommen wird. #M05SCF — Bankdrücker78™ (@bankdruecker78) 16. April 2018

WEMBLEY WAR KEIN TOR! WIEDERHOLUNG #M05SCF — Daniel (@Kaestorfer25) 16. April 2018

