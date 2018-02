Sport

Schaun mer mal

Kein Witz – hier kassiert Duisburgs Goalie ein Tor, weil er gerade am Trinken ist

Das (zu) viel zitierte Mantra «Solche Geschichte schreibt nur der Fussball» hat heute Nachmittag weiteren Nährstoff erhalten. In der Partie zwischen Duisburg und Ingolstadt in der 2. Bundesliga fällt in der 19. Minute ein Tor, wie wir es bis jetzt noch nicht gesehen haben. Der Schiedsrichter gibt einen vermeintlichen Treffer für Duisburg (fälschlicherweise) wegen Abseits nicht. Ingolstadt lanciert einen schnellen Gegenangriff, der mässig gefährlich aussieht. Der Verteidiger köpft den Ball schliesslich souverän zurück zu seinem Torhüter.

Doch der Goalie steht wortwörtlich in seinem Tor und zwar vom Spielgeschehen abgedreht. So kann Ingolstadts Stefan Kutschke ins leere Gehäuse zum 1:1 einschieben. Da hat Goalie Mark Flekken wohl mit einem längeren Unterbruch gerechnet und sich seiner Trinkflasche gewidmet. Das Spiel nahm für Duisburg dennoch ein versöhnliches Ende – sie haben die Partie noch mit 2:1 gewonnen. Nur Goalie Mark hat einen Flekken auf seiner weissen Weste. (zap)

Mark Flekken hat den perfekten Namen für den Flecken auf der weissen Weste – diese Sportler haben ebenfalls den perfekten Namen für ihre Sportart:

