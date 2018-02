Sport

Ziemlich gaga: Footballer feiert Touchdown mit Sprung an den Pfosten



Längst ist klar, dass die Pittsburgh Steelers gegen die Indiana Colts gewinnen werden. Da haben sie wenige Minuten vor Schluss die Gelegenheit, ihre Führung weiter auszubauen – und Antonio Brown nutzt sie. Aber anstatt das Ei in der Endzone abzulegen, springt er an den Torpfosten. Dieser ungewöhnliche Jubel beschert ihm zwar eine kleine Bestrafung, doch der Touchdown zählt und die Steelers siegen am Ende 45:10. (ram)

