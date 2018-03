Airhook und «Between the Legs» – kanadische Junioren zaubern in 56 Sekunden doppelt

Während in der NHL noch die letzten Spiele der Regular Season anstehen, laufen in den kanadischen Junioren-Ligen bereits die Playoffs. So auch in der Ontario Hockey League, wo die Sault-Sainte-Marie Greyhounds mit Saginaw Spirit kurzen Prozess machen.

3:0 steht es in der Serie für die Greyhounds, dreimal dominierten sie nach Belieben. Da ist auch Zeit für ein paar Kunststückchen. Beim 8:0-Sieg in Spiel 2 zaubert erst Keeghan Howdeshell mit einem Airhook-Goal, dann …