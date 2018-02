Wow! Mit diesem unfassbar guten Stein spielt Benoit Schwarz die Schweiz ins Halbfinale

12 wahnwitzige Curling-Szenen, die die Lust auf Olympia wecken

Vier Jahre lang fristet Curling ein Schattendasein. Aber immer dann, wenn Olympische Spiele anstehen, fasziniert uns der Präzisions-Sport auf Eis stets wieder von Neuem. Kein Wunder, denn Curling kann spektakulär sein.

28 Teams nehmen an den drei Curling-Bewerben in Pyeongchang teil: Je zehn bei Frauen und Männern, dazu acht im neuen Mixed-Curling-Bewerb. Die Schweiz ist in allen drei Kategorien am Start und mehr als das: Sie zählt überall zu den Anwärtern auf eine Medaille.

Ein Curling-Spiel dauert rund zwei Stunden und in der Round Robin spielt jeder gegen jeden. Das heisst für uns Zuschauer: Die Chance ist gross, dass gerade Steine übers Eis geschoben werden, wenn wir den TV einschalten. Und wir werden …