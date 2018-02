Sport

Schaun mer mal

Kinder erschrecken? Tom Brady mischt Thanksgiving mit Halloween



Kinder erschrecken? Quarterback Tom Brady mischt Thanksgiving mit Halloween

Halloween = Sich verkleiden.

Thanksgiving = Truthahnschmaus.

Das ist unser Basiswissen über zwei beliebte Herbstbräuche in den USA. Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, hat diese beiden Anlässe nun kombiniert. An Thanksgiving verkleidete er sich gestern als Truthahn, versteckte sich in einem Laubhaufen und erschreckte seine beiden Kinder. Wobei sich der Schrecken in Grenzen hält … (ram)

