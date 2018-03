Sport

Schaun mer mal

Basketballer Paulinho Boracini gelingt ein ganz besonderer Buzzer Beater



Doppelpass mit dem Korb und rein damit – was für ein Buzzer Beater!

Basketballer Paulinho Boracini ist mit seinen 33 Jahren ein ausgebufftes Schlitzohr. Nur so ist zu erklären, was ihm in der brasilianischen Liga NBB gelang. Sein Team, Basquete Cearense, liegt gegen Bauru zwei Sekunden vor Schluss mit drei Punkten zurück. Als Paulinho gefoult wird, scheint das Spiel verloren zu sein – denn mit zwei Freiwürfen kann er ja höchstens zwei Punkte erzielen.

Den ersten Freiwurf versenkt Paulinho. Und dann schlägt die grosse Stunde des Routiniers. Er wirft den Ball absichtlich so an den Korb, dass er den Rebound in der Spielecke abfangen kann. Der vermeintliche Fehlwurf ist perfekt getimet, Paulinho rennt blitzschnell zum Ball, wirft einen Dreier und beschert seinem Team so den Sieg. Legendär! (ram)

«Es war ohne Zweifel das verrückteste Ding, das ich je gemacht habe.» nbb

Die Entwicklung des einzigen Männerschuhs, den jeder kennt: der Air Jordan seit 1985

Languste sitzt auf Bierdose und pafft eine Zigarette Video: watson

27.05.1991: Air Jordans Chicago Bulls laufen auf dem Weg zum ersten Titel die Gegner davon – wortwörtlich 19.04.1990: Heute kostet ein böser Tweet in der NBA 25'000 Dollar – früher konnte man für dieses Geld eine Massenschlägerei anzetteln 19.02.1996: Das ist tatsächlich Shaqs einziger Dreier in 1423 NBA-Spielen 05.04.1984: Kareem Abdul-Jabbar knackt den NBA-Punkterekord, den er bis heute besitzt 13.01.1999: Michael Jordan verkündet seinen zweiten Rücktritt, lässt damit die Basketball-Welt stillstehen und die Nike-Aktie absacken 02.03.1962: 100 Punkte in einem einzigen NBA-Spiel – diesen Rekord knackte nicht einmal Air Jordan 21.03.2012: Erst der umjubelte Dreier, dann die grosse Showeinlage – der Hollywood-Auftritt des Mick Pennisi 26.07.1992: Das beste Team, das jemals Basketball gespielt hat, verzaubert die ganze Welt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo