«Sone huere Klappe, truurig!» – Tim Ramholt gibt dir eine Gratis-Lektion Trashtalk

EV Zug: Tim Ramholt gibt dir eine Gratis-Lektion Trashtalk



Gelernt ist eben gelernt. Zugs Verteidiger Tim Ramholt verbrachte einige Zeit in Nordamerika, wo er vergeblich versuchte, in der NHL Fuss zu fassen. Dafür hat der 31-Jährige dort gute Manieren aufgeschnappt. Gegen Fribourg-Gottéron (3:2) regt sich Ramholt am Dienstagabend trotz Führung auf. «Vor allem do dä Neukom, du» bekommt sein Fett weg. Kein Art on Ice, sondern Comedy neben dem Eis! (ram)

