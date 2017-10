Sport

Schaun mer mal

Ball klatscht beim Penalty an die Latte und geht Sekunden später doch ins Tor



Wenn wir den 39. Penalty aus Thailands Pampa zeigen, hat das gute Gründe

Penaltyschiessen in Thailand zwischen dem Bangkok Sports Club und Satri Ang Thong: Die Schützen treffen gut. So steht es 19:19, als es zur vermeintlichen Entscheidung kommt: Ein Bangkok-Spieler hämmert den Ball an die Latte. Riesenjubel, allen voran beim Goalie Ang Thongs, der euphorisch aus seinem Kasten rennt.

Doch in seinem Rücken spielt sich ein Drama ab: Der Ball hat Effet, er springt insgesamt drei Mal auf dem Boden auf und landet schliesslich doch noch im Tor. Das 20:19 für den Bangkok Sports Club zählt und weil Satri Ang Thong im nächsten Versuch scheitert, verliert es ein schon gewonnen geglaubtes Spiel doch noch. «Der Goalie sah aus, als würde er gleich heulen», sagte der Zuschauer, der den Penalty gefilmt hatte. (ram)

