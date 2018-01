Sport

Schaun mer mal

Die Schweizer U20 verliert gegen Kanada klar, gewinnt aber dieses Goalie-Duell



Die Schweizer U20 verliert gegen Kanada klar, gewinnt aber fast dieses Goalie-Duell

Carter Hart ist Torhüter der kanadischen U20-Auswahl. Und offensichtlich ist er auch ein Mann mit festgelegten Ritualen. So will der 19-Jährige nach jedem Drittel stets der letzte Spieler sein, der das Eis in Richtung Garderobe verlässt.

Im WM-Viertelfinal gegen die Schweiz (8:2 für Kanada) will Hart dies ebenso handhaben. Doch er hat die Rechnung ohne Matteo Ritz gemacht. Der Schweizer Ersatztorhüter bleibt nämlich ebenfalls auf dem Eis, was den Kanadier dazu veranlasst, auf dem Eis beim Ausgang zu warten. Derweil dreht der Zamboni bereits gemütlich seine Runden.

Rund vier Minuten sind seit dem Ende des Drittels bereits verstrichen, als Carter Hart vermeintlich das Handtuch wirft. Der kanadische Goalie verlässt das Eis, bleibt aber im Kabinengang stehen. Als kurz darauf Ritz ebenfalls verschwindet, kehrt Hart kurz aufs Eis zurück, ehe er definitiv in die Garderobe geht.

Umfrage Wer hat das Wartespiel gewonnen? Matteo Ritz, schliesslich hat Hart das Eis zuerst verlassen.

Carter Hart, er war nicht in der Garderobe und hat Ritz ausgetrickst.

Mir egal, Goalies sind komisch.

Abstimmen 2 Votes zu: Wer hat das Wartespiel gewonnen? 0% Matteo Ritz, schliesslich hat Hart das Eis zuerst verlassen.

0% Carter Hart, er war nicht in der Garderobe und hat Ritz ausgetrickst.

0% Mir egal, Goalies sind komisch.

Doch wer hat nun dieses Wartespiel gewonnen? Wir finden ja, der Sieg geht an den Schweiz. Auch wenn Hart nicht in die Garderobe geht und nochmals zurückgekommen ist, so hat er das Eis dennoch vor Ritz verlassen. (abu)

Meilensteine aus 100 Jahren NHL

Eishockey in Übersee – Geschichten aus der NHL Wie Kevin Fiala der aktuell treffsicherste Spieler in der NHL wurde Wetten, dass du das Wundermittel von Hischiers Teamkollegen nicht trinken willst? Wayne Gretzky lobt Nico Hischier und sagt, was dessen wichtigste Qualität ist Adam Henrique krönt seine Rückkehr zu den Devils mit dieser genialen Kiste Meilensteine aus 100 Jahren NHL in Bildern Wird Hischier der beste NHL-Rookie der Saison? Das sind seine grössten Konkurrenten «What the flip?!?!» Gaudreau überlistet Wild-Keeper mit herrlichem Penalty-Lupfer Höchste Zeit, dass mal ein ganzer Fanblock die Schiedsrichter anfeuert Wann fliegt er? Ex-SCB-Trainer Guy Boucher steckt mit Ottawa tief in der Krise Zieht bald ein NHL-Team um? Seattle bewilligt eine Stadion-Sanierung Philipp Kurashev – der nächste Schweizer klopft an die Türe des NHL-Erstrunden-Drafts Wo fliegen 25'017 Teddybären aufs Eis? Natürlich bei den Hershey Bears! Eishockey-Maskottchen spürt Wrestling-Blut und demontiert einen gegnerischen Fan brutal Niederreiter, Josi und Co. prägen die Liga – so gut waren die NHL-Schweizer noch nie Diese 27 GIFs zeigen, weshalb Eishockeyspieler die geilsten Typen der Welt sind Sidney Crosby schiesst dieses kontroverse Tor – hättest du es gegeben? 5 Gründe, warum NHL-Superstar Sidney Crosby in der Krise steckt Nico Hischier ist in seiner ersten NHL-Saison besser unterwegs als Auston Matthews NHL kurios: Manchmal musst du dein Team mitten im Spiel ohne Abschied verlassen «Hischier first» – New Jersey ist verrückt nach dem Schweizer mit der Nummer 13 Ein ungleicher Kampf und «Schere, Stein, Papier» – 5 Video-Highlights der NHL-Nacht Hischier muss sich steigern, Josi top – die Saisonstarts der NHL-Schweizer unter der Lupe Wie ein NHL-Star im für ihn völlig unbekannten Olten landete Mark Streit for President – nach dem Rücktritt kann es für ihn nur einen Job geben Viva Las Vegas! 5 Punkte, die den verblüffenden Erfolg der Golden Knights erklären Nico Hischier zeigt uns, was NHL-Stars in sein Freundschaftsbuch geschrieben haben «Der Senator-Schlächter» – die Reaktionen auf die ersten NHL-Tore von Nico Hischier Wayne Gretzky betritt die NHL-Bühne und schickt sich an, alle Rekorde zu brechen Standvelofahren statt Eishockey spielen – ein Treffen mit Streit 12 Jahre nach dem Debüt Es kam fast zur Prügelei! Wie aus Nico Hischier in ein paar Sekunden ein Mann geworden ist Alle Nummer-1-Drafts seit 1984: So gut waren Nico Hischiers Vorgänger in der NHL Rino Hischier vor dem NHL-Start seines Sohnes: «Nico erhält noch immer Sackgeld von uns» Wie Freunde, Trainer und Lehrer Hischier erlebten: «Nico, setz dich doch mal richtig hin!» Von Hoffnungsträgern, Rückkehrern und Ergänzungsspielern – die Schweizer in der NHL Taufbecken, Pastaschüssel, Caddy – wozu der Stanley Cup im Sommer «missbraucht» wurde 68 Fakten zu Jaromir Jagr – Ex-Freundinnen, Feuerwehrmann-Auftritte und legendäre Zitate Die Liste der 50 besten NHL-Spieler – Josi büsst 8 Plätze ein, Crosby nicht mehr die 1 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare