Österreicher ist traurig über Remis, dabei hat sein Team doch gewonnen.



Dieser Ösi ist traurig über ein Remis, bis der Reporter ihm sagt, dass er gewonnen hat

Interview of the day 😂 pic.twitter.com/Gox7RXpnir — Berger (@R10__Maestro) 12. Februar 2018

Es ist ein turbulenter Abend für Marco Hausjell. Beim Spiel seiner Admira Wacker kommt er zum Profidebüt und darf gleich von Beginn an auf den Platz. Tatsächlich trifft der 18-Jährige in der 70. Minute zur Führung – zwei Minuten später wird er ausgewechselt. Von der Bank muss er zuschauen, wie Rapid Wien nach 86 Minuten ausgleicht. In der 90. Minute fällt durch ein Eigentor doch noch der Siegtreffer für die Admira.

Beim Interview nach dem Spiel ist Hausjell so durch den Wind, dass er enttäuscht erklärt, dass der Punktverlust bitter sei, er mit der Teamleistung jedoch zufrieden sein. Auf den Hinweis, dass die Admira ja gewonnen habe, reagiert er glücklich irritiert: «Ach so, ja, Entschuldigung. Sicher habe ich es mitbekommen, jetzt bin ich durcheinander.» (zap)

5.5.2017

