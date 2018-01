Sport

Das beste Geschenk! Spanischer Torhüter trifft an seinem Geburtstag aus 65 Metern



Juan Carlos hat am Wochenende ganz Spanien verzückt! Also nicht König Juan Carlos, sondern dessen Namensvetter Juan Carlos Martin Corral. Der ist Torhüter beim Zweitligisten CD Lugo, feierte am Samstag seinen 30. Geburtstag und machte sich das grösste Geschenk gleich selbst. In der 80. Minute erzielte er beim 3:1 gegen Sporting Gijon das erste Tor seiner Karriere – aus rund 65 Metern.

Nach einem Eckball schlug ein Gijon-Verteidiger den Ball weit in die Lugo-Platzhälfte, wo Martin Corral nicht lange fackelte und ihn über Freund und Feind ins Tor hämmerte. «Ich wollte eigentlich gar nicht aufs Tor schiessen, nur den Ball in den gegnerischen Strafraum bringen. Da war viel Glück dabei», gestand das überglückliche Geburtstagskind. (pre)

Das Kabinen-Selfie: Una atmosfera increible, tres puntos muy importantes y un cumpleaños para recordar. Gracias por las felicitaciones! #ForzaLugo #Loitemos #Somosunha🍍 pic.twitter.com/IBPeV0SZPA — Juan Carlos Martín (@1uanCarlos) 21. Januar 2018

