Sport

Ski

Hirscher führt knapp vor Kristoffersen – Yule als bester Schweizer auf Rang 6



Nachtslalom in Schladming, 1. Lauf 1. Marcel Hirscher Ö

2. Henrik Kristoffersen NOR +0,20

3. Stefano Gross ITA +0,76

6. Daniel Yule +1,31

10. Luca Aerni +1,83

16. Ramon Zenhäusern +2,34

OUT: Loic Meillard, Marc Rochat, Sandro Simonet

Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen dürften auch beim Weltcup-Slalom in Schladming den Sieg unter sich ausmachen. Der Österreicher liegt nach dem ersten Lauf knapp voraus.

Am vergangenen Sonntag war Hirscher in Kitzbühel nach zuvor fünf aufeinanderfolgende Siegen von Kristoffersen deutlich auf Platz 2 verwiesen worden, doch in Schladming führt er nun bei Halbzeit zwei Zehntel vor seinem härtesten Gegner.

Bild: AP/AP

Der Rest des Feldes, angeführt vom Italiener Stefano Gross, liegt bereits 76 Hundertstel und mehr zurück. Als bester Schweizer befindet sich Daniel Yule im 6. Zwischenrang. Der Walliser wird es aber schwer haben, wie zuletzt in Kitzbühel einen Platz auf dem Podium zu erreichen. 55 Hundertstel beträgt sein Rückstand auf den drittplatzierten Gross.

Luca Aerni, zuletzt sowohl in Wengen als auch in Kitzbühel ausgeschieden, liegt auf Platz 10. Der Berner war allerdings eine gute halbe Sekunde langsamer als Teamkollege Yule. Der Walliser Ramon Zenhäusern, Vierter in Wengen und Sechster in Kitzbühel, befindet sich im 16. Zwischenrang. Loïc Meillard schied zum dritten Mal hintereinander im ersten Lauf aus. Marc Rochat sah sich nach einem Einfädler gar zum sechsten Mal in diesem Winter eliminiert.

