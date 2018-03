Sport

Ski

Hirscher dominiert die Konkurrenz – Meillard lauert hinter dem Podest



Riesenslalom Are, 1. Lauf 1. Marcel Hirscher (AUT)

2. Victor Muffat-Jeandet (FRA) + 0.50

3. Henrik Kristoffersen (NOR) + 0.59

5. Loic Meillard (SUI) + 0.73

11. Marco Odermatt (SUI) + 1.85

13. Justin Murisier (SUI) + 2.01

Out: Gino Gaviezel

Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Hirscher dominiert die Konkurrenz trotz Fehler – Meillard lauert hinter dem Podest

Marcel Hirscher fährt Bestzeiten, auch wenn er nicht ohne Fehler ins Ziel kommt. Beim Weltcup-Finale in Are liegt er im Riesenslalom zur Halbzeit schon wieder vorne.

Fast wäre der Saison-Dominator, der schon seit zwei Wochen die Kristallkugeln für die Gesamtwertung und den Riesenslalom auf sicher hat, im ersten Lauf weggerutscht. Doch Hirscher konnte sich auffangen, und trotz dem Patzer lag er letztlich eine halbe Sekunde voraus. Der Franzose Victor Muffat-Jeandet setzte sich auf Platz 2, der Norweger Henrik Kristoffersen, der gewöhnlich hinter Hirscher der Zweitbeste ist, folgt mit 0,59 Sekunden Rückstand als Dritter.

Marcel Hirscher pazzesco! 😲

Prende una buca, va quasi per terra, ma rifila 59 centesimi a Kristoffersen nella 1a manche del gigante di Are! ✌



La 2a manche è LIVE dalle 12.30 su Eurosport e www.eurosportplayer#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/lA23vsDzjg — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 17. März 2018

Einen sehr guten ersten Lauf zeigte auch der Walliser Loïc Meillard. Der 21-Jährige setzte sich in den 5. Zwischenrang, nur 23 Hundertstel hinter dem zweitplatzierten Muffat-Jeandet zurück. Der erste Podestplatz des jungen Meillard könnte somit in Are Tatsache werden. Rang 6, herausgefahren Anfang Dezember in Beaver Creek, ist seine bisher beste Klassierung.

Bild: AP/AP

Gut hielt sich Junioren-Weltmeister Marco Odermatt. Der 20-jährige Nidwaldner, der beim Finale in Are schon in der Abfahrt und im Super-G unverhofft gepunktet hat, liegt mit 1,85 Sekunden Rückstand auf Platz 11 im Zwischenklassement. Weniger aussichtsreich scheint die Lage für Justin Murisier, der in Alta Badia als Vierter für das beste Schweizer Saison-Ergebnis im Riesenslalom gesorgt hatte. Der Walliser verlor als 14. gut zwei Sekunden auf die Bestzeit.

Der Bündner Gino Caviezel, am letzten Montag heftig gestürzt, startete trotz einer Verletzung am Fuss, schied aber nach wenigen Toren aus. (zap/sda)

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990

