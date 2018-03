Sport

Ski

Wendy Holdener fährt dank starkem 2. Lauf aufs Podest – nur Shiffrin ist besser



Slalom Frauen in Are, 1. Durchgang 1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Wendy Holdener (SUI) + 1.58

3. Frida Hansdotter (SWE) + 1.59

6. Michelle Gisin (SUI) + 1.99

12. Denise Feierabend (SUI) + 2.94



Bild: AP/AP

Holdener fährt mit starkem 2. Lauf aufs Slalom-Podest – nur Shiffrin ist wieder mal besser

Mikaela Shiffrin war ein weiteres Mal nicht zu bezwingen. Die Amerikanerin gewann beim Weltcup-Finale in Are den Slalom, womit sie das Dutzend an Saisonsiegen voll machte.

Wieder bewegte sich Mikaela Shiffrin in einer eigenen Liga, mit souveräner Laufbestzeit in beiden Durchgängen. Die Kristallkugeln für die Gesamtwertung und den Slalom hatte sie sich schon vor geraumer Zeit gesichert, weshalb sie recht unbeschwert attackieren konnte.

Wendy Holdener blieb erneut nur die Auszeichnung, die Beste vom Rest zu sein. 1,58 Sekunden hinter der Amerikanerin wurde die Innerschweizerin Zweite. Sie hatte im ersten Lauf kurz vor dem Ziel einen Fehler begangen, weshalb sie bei Halbzeit nur Fünfte war. Danach aber gelang der Schwyzerin eine starke Fahrt, die sie zum insgesamt 17. Mal auf das Podest eines Slaloms brachte. Nur gewonnen hat sie in dieser Disziplin noch nie.

Bild: AP/AP

Die Engelbergerin Michelle Gisin, die Kombinations-Olympiasiegerin, zeigte als Sechste ihren besten Slalom des ganzen Winters. Ihre persönliche Saison-Bestmarke, die sich letzte Woche in Ofterschwang als Neunte aufgestellt hatte, konnte sie nochmals leicht steigern. Denise Feierabend, die dritte Schweizer Starterin, belegte den 12. Schlussrang. (zap/sda)

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990

Unvergessene Ski-Geschichten 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Wie der Ski-Salto zu Didier Cuches Markenzeichen wurde: «Fans glaubten, es war geplant» Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo