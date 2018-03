Sport

Ski

Wendy Holdener trotz Patzer noch mit Podestchancen – Shiffrin führt souverän



Slalom Frauen in Are, 1. Durchgang 1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Bernadette Schild (AUT) +0.49

3. Petra Vlhova (SVK) + 0.55

5. Wendy Holdener (SUI) + 0.72

8. Michelle Gisin (SUI) + 1.12

12. Denise Feierabend (SUI) + 1.70



Bild: AP/AP

Wendy Holdener trotz Patzer noch mit Podestchancen – Shiffrin führt souverän

Mikaela Shiffrin befindet sich auch beim Weltcup-Finale in Are auf Siegeskurs. Souverän führt die Amerikanerin den Slalom nach dem ersten Lauf an.

Im letzten Slalom vor den Olympischen Spielen war Mikaela Shiffrin ausgeschieden, in Pyeongchang dann folgte nur Platz 4, doch letzte Woche in Ofterschwang fand sie wieder zum Siegen zurück in ihrer stärksten Disziplin. Und auch in Are, wo Shiffrin im Dezember 2012 ihren ersten Weltcupsieg überhaupt errang, schaut es sehr gut aus. Um 49 Hundertstel verwies Shiffrin die Österreicherin Bernadette Schild auf Platz 2. Die Slowakin Petra Vlhova, in dieser Saison im Slalom die einzige Siegerin neben Shiffrin, folgt 0,55 Sekunden zurück als Dritte.

Bild: AP/AP

Wendy Holdener gelang der erste Lauf sehr gut, ehe dann kurz vor dem Ziel noch ein Fehler folgte, der sie auf den letzten Metern viel Schwung kostete. «Ich habe da die letzte Welle übersehen», ärgerte sich die Innerschweizerin. Mit 0,72 Sekunden ist der Rückstand auf die Bestzeit von Shiffrin schon etwas sehr gross. Sollte die Amerikanerin ins Ziel kommen, scheint der Sieg kaum mehr möglich. Doch die Podestränge liegen in Schlagdistanz. Nur 23 Hundertstel liegt Holdener hinter der zweitplatzierten Schild.

Sehr respektabel hielt sich auch die Engelbergerin Michelle Gisin, die letzte Woche in Ofterschwang als Neunte ihre Saison-Bestmarke im Slalom setzte und nun in Are bei Halbzeit auf Platz 8 liegt. 1,12 Sekunden beträgt ihr Rückstand auf die Bestzeit. Denise Feierabend, die dritte Schweizer Starterin, folgt mit 1,70 Sekunden als Zwölfte. (zap/sda)

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990

Unvergessene Ski-Geschichten Wie der Ski-Salto zu Didier Cuches Markenzeichen wurde: «Fans glaubten, es war geplant» Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo