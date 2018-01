Sport

Holdener bei Halbzeit in den Top 10 – Shiffrin auch im Riesen wie auf Schienen



Frauen-Riesenslalom in Kranjska Gora 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:47.40 2. Tessa Worley (FRA) +0.31 3. Sofia Goggia (ITA) +0.91 4. Wendy Holdener (SUI) +0.93 12. Mélanie Meillard (SUI) +1.96 15. Lara Gut (SUI) +2.07 21. Simone Wild (SUI) +2.65 26. Michelle Gisin (SUI) +2.98

Holdener verpasst das Riesenslalom-Podest haarscharf – Shiffrin mal wieder unschlagbar

Mikaela Shiffrin fährt ihren achten Saisonsieg ein. Die amerikanische Seriensegerien gewinnt den Riesenslalom von Kranjska Gora mit 31 Hundertsteln Vorsprung vor Tessa Worley und Sofia Goggia.

Slalom-Spezialistin Wendy Holdener zeigt zwei bärenstarke Riesenslalom-Läufe und klassiert sich als Vierte zum dritten Mal in ihrer Karriere in den Top 10. Zwei Hundertstel liegt die Schwyzerin am Ende hinter dem dritten Rang von Goggia.

Zweitbeste Schweizerin ist Mélanie Meillard, die 12. wird. Lara Gut, die einen starken 1. Lauf zeigte, fällt im zweiten Durchgang noch fünf Ränge zurück und muss sich mit Rang 15 begnügen. Weltcup-Punkte holen auch Simone Wild als 21. und Michelle Gisin als 26.

In Kranjska Gora werden an diesem Wochenende die Rennen ausgetragen, die ursprünglich in Maribor geplant waren, wegen Schneemangels aber abgesagt werden mussten. Am Sonntag steht der fünfte Slalom des Winters im Programm. (pre/sda)

