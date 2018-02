Sport

Ski

Olymipa: Marcel Hirscher holt im Riesenslalom hochüberlegen sein zweites Gold



Olympia-Riesenslalom der Männer 1. Marcel Hirscher (AUT) 2:18.04 2. Henrik Kristoffersen (NOR) +1.27 3. Alexis Pinturault (FRA) +1.31 9. Loïc Meillard (SUI) +1.31 15. Gino Caviezel (SUI) +3.21 19. Luca Aerni (SUI) +3.58 Out im 1. Lauf: Justin Murisier (SUI)

Bild: EPA/EPA

Hirscher holt im Riesenslalom sein zweites Gold, aber: «Der Saft geht mir langsam aus»

Marcel Hirscher nutzt auch seine zweite Chance. Nach Gold in der Kombination vom letzten Dienstag sichert sich der Österreicher auch den Olympiasieg im Riesenslalom.

Hirscher fährt im wichtigsten Riesenslalom des Winters so dominant, wie er dies im Weltcup schon so oft getan hat. Der knapp 29-jährige Salzburger, der schon zur Halbzeit überlegen geführt hatte, siegt 1,27 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen. Bronze geht an den Franzosen Alexis Pinturault.

Marcel Hirscher: «Alles oder nix – ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ein paar kleine Fehler waren drin, am Ende war das ein gutes Rennen von mir. Aber der Saft geht mir schon langsam aus. Die Spannung aufrecht zu halten, kostet sauviel Kraft, schliesslich sind wir jetzt schon zweieinhalb Wochen hier. Ich bin gespannt, ob das für den Slalom auch noch reicht.»

Marcel Hirscher tritt so dominant auf wie er dies schon den ganzen Winter getan hat. Gestärkt durch seine Goldmedaille in der Kombination, die viel Druck von seinen Schultern genommen hat, legt er schon im ersten Lauf die Basis zum zweiten Olympiasieg.

FANTASTICO MARCEL HIRSCHER! E SONO DUE... 🇦🇹👑



L'austriaco è imbattibile anche in gigante: secondo oro olimpico, dopo quello in combinata!#PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/HlXyjW78oR — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 18. Februar 2018

Marcel Hirscher: «Ich war im Riesenslalom schon die ganze Saison gut drauf und jetzt bin ich natürlich super erleichtert, dass es auch bei Olympia so funktioniert hat.»

Hirscher im Interview: .@MarcelHirscher is "pumped" after becoming a double Olympic champion 🥇🥇 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/YhRqOA1wur — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 18. Februar 2018

Um 63 Hundertstel distanziert er den zweitklassierten Franzosen Alexis Pinturault ab. Im zweiten Durchgang nimmt er gegen Ende etwas Tempo raus, aber das reichte noch immer zu einem locker herausgefahrenen Sieg. Man hat immer irgendwie das Gefühl, Hirscher hätte noch schneller sein können, wenn es dies gebraucht hätte.

Kristoffersen «Best of the Rest»

Henrik Kristoffersen freut sich darüber, der Beste des Rests zu sein. «Marcel ist im Moment unschlagbar im Riesenslalom. Wir anderen kämpften nur um Silber und Bronze. Deshalb war dies mein vielleicht schönster zweiter Platz überhaupt.»

Nach dem ersten Durchgang scheint der Norweger bereits entscheidend geschlagen, doch dank Laufbestzeit – vier Hundertstel vor Hirscher – stösst er noch vom 9. auf den 2. Platz vor. Damit sichert sich Kristoffersen, der schon im Weltcup in drei der fünf Riesenslaloms Zweiter hinter Hirscher geworden war, seine zweite Olympia-Medaille. Dritter war er 2014 in Sotschi im Slalom.

Bild: AP/AP

Alexis Pinturault erringt wie Hirscher seine zweite Medaille an diesen Spielen. Nach Silber in der Kombination gab es für ihn Bronze im Riesenslalom, wie schon vier Jahre zuvor in Sotschi. Pinturault führte eine starke französische Mannschaft an, die zu viert in den Top 7 vertreten war.

Nur Meillard kann überzeugen

Bereits im ersten Lauf hatte sich abgezeichnet, dass die vier Schweizer Starter bei der Medaillen-Vergabe keine Berücksichtigung finden würden. Justin Murisier, der nominell stärkste des Quartetts, schied im ersten Lauf durch einen Torfehler früh aus, nachdem er bei der ersten Zwischenzeit sechs Hundertstel vor Hirscher gelegen hatte.

Seine Kollegen kamen zwar alle durch, doch ihre Rückstände waren schon bei Halbzeit zu gross. Bester Schweizer war schliesslich der Walliser Loïc Meillard, für den diese Spiele auch dazu dienen, Erfahrungen zu sammeln. Der 21-jährige Walliser belegte bei seinem Olympia-Debüt Platz 9.

«Ein Platz in den ersten zehn ist für mich ein gutes Ergebnis.»

Bild: KEYSTONE

Sechster war Meillard bei seinem bisher besten Riesenslalom Anfang Dezember in Beaver Creek geworden. Deshalb wertete er sein Abschneiden als durchaus zufriedenstellend: «Ein Platz in den ersten zehn ist für mich ein gutes Ergebnis.»

Nach dem ersten Lauf hatte Meillard auf Position 12 gelegen, unmittelbar vor Mauro Caviezel, der danach in den 15. Schlussrang zurückfiel. Der Bündner konnte sich mit der Beschaffenheit des südkoreanischen Schnees nicht anfreunden. Der mit der hohen Nummer 54 gestartete Luca Aerni schaffte es im ersten Lauf unter die Top 30, danach resultierte der 19. Platz. Viel mehr war für ihn nicht möglich. (pre/sda)

Die erfolgreichsten Winter-Olympioniken aller Zeiten

Unvergessene Ski-Geschichten Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Wie der Ski-Salto zu Didier Cuches Markenzeichen wurde: «Fans glaubten, es war geplant» 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo