Sport

Ski

Holdener und Meillard kassieren Nuller – Shiffrin triumphiert auch in Flachau



Frauen-Slalom in Flachau 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:50.86 2. Bernadette Schild (AUT) +0.94 3. Frida Hansdotter (SWE) +1.43 11. Denise Feierabend (SUI) +3.26 18. Carole Bissig (SUI) +4.09 20. Aline Danioth (SUI) +4.19 21. Michelle Gisin (SUI) +4.24 Out: Holdener (SUI), Meillard (SUI), Vlhova (SVK)

Bild: AP/AP

Holdener und Meillard kassieren Nuller – Shiffrin triumphiert auch unter Flutlicht

Mikaela Shiffrin siegt weiter! Zwar liegt die 22-jährige Amerikanerin beim Nachtslalom von Flachau nach dem 1. Lauf nur auf Rang 2, doch im zweiten Durchgang dreht sie so richtig auf und deklassiert die Konkurrenz im gewohnten Stil.

Shiffrin gewinnt 0,94 Sekunden vor der Österreicherin Bernadette Schild und der 1,43 Sekunden vor der Schwedin Frida Hansdotter. Damit steht sie nun schon bei zehn Saisonsiegen, 30 im Slalom und 41 in ihrer gesamten Karriere.

bild: screenshot srf

Wendy Holdener scheidet bereits im 1. Lauf aus und kassiert nach Killington den zweiten Slalom-Nuller dieses Winters. Nach toller ersten Zwischenzeit fädelt die Schweizer Teamleaderin bei einem Rechtsschwung ein. Nach vier Podestplätzen muss die Schwyzerin im vorletzten Slalom vor Olympia also einen herben Rückschlag verkraften.

«Ich war etwas zu früh dran. Es ist extrem schade, ich hatte mich gut gefühlt und war bereit. Das ist jetzt schon ziemlich enttäuschend.»

Für das Schweizer Slalom-Team kommt's im zweiten Lauf noch schlimmer: Nach wenigen Toren scheidet auch Mélanie Meillard aus, die bei Halbzeit noch auf Rang 5 lag. Auch für die 19-jährige Westschweizerin ist es der zweite Ausfall der Saison.

Beste Schweizerin wird deshalb Denise Feierabend. Die Vierte von Killington arbeitet sich im zweiten Lauf von Rang 20 auf Position 11 vor und macht nach ihrem Ausfall von Kranjska Gora endlich wieder einen Schritt vorwärts. Bei Michelle Gisin läuft es genau umgekehrt: Die Engelbergerin fällt nach einem bösen Schnitzer von Platz 10 noch auf Rang 21 zurück.

Bild: AP/AP

Eine starke Leistung zeigt Carol Bissig. Die 21-jährige Nidwaldnerin, die am Wochenende in Kranjska Gora mit Rang 17 erstmals in die Weltcuppunkte fuhr, bestätigt ihren Exploit und wird 18. Punkte holt auch die 19-jährige Aline Danioth, die unmittelbar vor Michelle Gisin 20. wird. (pre)

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Unvergessene Ski-Geschichten Wie der Ski-Salto zu Didier Cuches Markenzeichen wurde: «Fans glaubten, es war geplant» Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare