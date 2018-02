Sport

Ski

Ski: Das Team-Gold beweist einmal mehr: «Neu», das können wir Schweizer



Bild: EPA

Das Team-Gold beweist einmal mehr: «Neu», das können wir Schweizer

Schweizer Wintersportler sind immer offen für Neues. Die Goldläufe von Denise Feierabend, Wendy Holdener, Ramon Zenhäusern und Daniel Yule im erstmals an Winterspielen durchgeführten Teamwettkampf der Alpinen sind das zehnte und jüngste Indiz dafür.

Allein von 1994 bis 2010 kamen sechs Schweizer Goldmedaillen aus neuen Sportarten oder neuen Disziplinen in die verschiedenen Medaillenspiegel. Den Anfang machte 1994 in Lillehammer der Skiakrobat Andreas «Sonny» Schönbächler im Springen. Der technische Ausdruck für seinen Siegessprung, der Full-Doublefull-Full, ist in die Schweizer Sportgeschichte eingegangen.

Der Snowboarder Gian Simmen wurde 1998 in Nagano erster Olympionike in der Halfpipe. Gold hatte man damals auch Ueli Kestenholz zugetraut. Der Thuner Alpin-Snowboarder gewann im Riesenslalom Bronze. Diese Disziplin wurde auf Salt Lake City 2002 hin durch das Parallel-Rennen ersetzt. Seither und für immer ist Philipp Schoch der erste Olympiasieger in den Snowboard-Duellen Mann gegen Mann.

Nachdem die Schweizer Curler bei den Männern zuvor an 34 WM-Turnieren nur dreimal den Weltmeister gestellt hatten, schlug Skip Patrick Hürlimann mit seinem Lausanner Team bei der olympischen Premiere des Indoor-Curlings 1998 zu: Gold nach dem Finalsieg gegen das favorisierte Kanada.

Boardercross wurde 2006 in Turin olympisch. Tanja Frieden fuhr an der am Boden liegenden Amerikanerin Lindsey Jacobellis vorbei als Erste ins Ziel.

Mit seiner wuchtigen Gestalt und seinem fahrerischen Können war der Frutiger Mike Schmid im ersten Olympia-Skicross 2010 in Vancouver klar der Beste.

Mit dem neusten Triumph der Alpinen in Pyeongchang schliesst sich ein Kreis. Erst 1948 kamen die heutigen Klassiker Abfahrt und Slalom ins Programm. Auch in den weit früheren Generationen zeigten sich die Schweizer offensichtlich am Neuen interessiert. So stehen heute in den Siegerlisten: Hedy Schlunegger (Abfahrt), Edy Reinhalter (Slalom).

Der älteste «neue» Schweizer Olympiasieger war Eduard Scherrer. Er war mit seiner Crew 1924 der Schnellste im Viererbob. (ram/sda)

Die besten Bilder von Olympia

So schön ist es, wenn Abertausende sich mit Farben bewerfen Video: srf

11.02.1972: Wie die DDR dem Vogelmenschen die Flügel stutzte 16.02.2002: Der krasse Aussenseiter Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 07.02.1972: Wie «Aroma-Kaffee» Bernhard Russi zum Abfahrts-Olympiasieger machte 20.02.2014: Ein Sturz produziert das beste Photo-Finish aller Zeiten – zumindest für Profiteur Armin Niederer Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! 18.02.2006: Als die «Eisgenossen» kanadischer spielen als die Kanadier und sich für eine uralte Schmach rächen Strassenbauer, Pistencowboy, Olympiasieger, Pechvogel, Stehaufmännchen Pirmin Zurbriggen krönt seine Karriere mit dem Abfahrts-Olympiasieg in Calgary 10.02.2002: Simon Ammann, der voll geile Harry Potter der Lüfte, wird Olympiasieger Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 26.02.2002: Hexerei, von der Putzfrau geweihtes Wasser und Doping – Johann Mühlegg läuft, bis er auffliegt Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten Mit Full-Doublefull-Full springt Sonny Schönbächler zum Olympiasieg Strassenbauer, Pistencowboy, Pechvogel, Stehaufmännchen, Olympiasieger Liechtenstein ist so klein, dass es fast in eine Gondelbahn passt. Wieso uns der Nachbar 1980 trotzdem abgetrocknet hat 09.02.1964: Die Schweiz erlebt mit der «Schmach von Innsbruck» ein historisches Debakel 26.02.1988: Vreni, vidi, vici 03.02.1972: «Ogis Leute siegen heute» wird zum Motto einer ganzen Nation Der Adler ist gelandet – «Eddie the Eagle» springt in die Herzen der Fans 04.02.1932: Eisschnellläufer Jack Shea wird Olympiasieger und ahnt nicht, was er damit auslöst 12.02.2006: Die Ösi-Reporter reiben schon gierig die Hände – da klaut ein Franzose doch tatsächlich noch «ihr» Abfahrts-Gold Der historische Schrei des berühmtesten Münstertalers Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», da schenkt ihr Jacobellis Gold 17.02.2006: Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», als Lindsey Jacobellis ihr Gold schenkt 23.02.1980: Das zweite «Miracle on Ice» – in neun Tagen fünfmal Olympiasieger 27.02.2010: Alles scheint nach dem Sturz verloren – da schwimmt sie einfach übers Eis und rettet Deutschland in den Final Deutschland verpasst die grosse Sensation, weil der Puck auf der Linie kleben bleibt 25.02.1994: Am Ende strahlt die Schöne Nancy Kerrigan und das Biest Tonya Harding vergiesst bittere Tränen Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare