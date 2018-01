Sport

Ski

Shiffrin in Zagreb in einer eigenen Liga – Drei Schweizerinnen in den Top-10



Slalom, Zagreb, 1. Lauf 1. Mikaela Shiffrin (USA) 52.99

2. Wendy Holdener (SUI) +1.41

3. Petra Vlhova (SVK) +1.61 7. Mélanie Meillard (SUI) +2.43

10. Michelle Gisin (SUI) +2.97

13. Denise Feierabend (SUI) +3.36



Bild: AP/AP

Shiffrin in Zagreb in einer eigenen Liga – Drei Schweizerinnen bei Halbzeit in den Top-10

Wendy Holdener befindet sich auch im Weltcup-Slalom in Zagreb auf Podestkurs. Die Schwyzerin liegt nach dem ersten Lauf auf Platz 2 hinter der hoch überlegenen Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Zwei Tage, nachdem sie sich im Final des Parallel-Slaloms in Oslo Mikaela Shiffrin nur knapp hatte geschlagen geben müssen, war Wendy Holdener gegen die Amerikanerin zumindest im ersten Durchgang chancenlos.

Bild: AP/AP

Die Innerschweizerin büsste auf die beste Slalom-Fahrerin der Gegenwart 1,41 Sekunden ein. Mélanie Meillard, die sich in Oslo als Drittklassierte ihren ersten Podestrang im Weltcup gesichert hatte, trat mit gesundheitlichem Handicap an.

Die Walliserin, durch eine Magenverstimmung geschwächt, büsste bei ihrem ersten Start als Mitglied der Gruppe der besten sieben der Weltcup-Startliste beinahe zweieinhalb Sekunden auf Mikaela Shiffrin ein. Gleichwohl reichte dies zu Platz 7 im Zwischenklassement. Michelle Gisin ist Zehnte, Denise Feierabend knapp dahinter.

Mikaela Shiffrin strebt ihren dritten Slalom-Sieg in Folge an. In Zagreb war sie im Vorjahr zwar ausgeschieden, hat das Rennen am Sljeme aber auch schon zweimal, 2013 und 2015, gewonnen. In diesem Jahr hat die in der Gesamtwertung überlegene Amerikanerin bereits wieder sechs erste Plätze auf dem Konto. (abu/sda)

Kein Winter-Fan, unser Corsin 2m 11s «Hör auf zu lüften! Es ist sch**sskalt!» Video: watson/Corsin Manser, Emily Engkent

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Unvergessene Ski-Geschichten Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo