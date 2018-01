Sport

Lenzerheide: Worley und Rebensburg in eigener Liga, Holdener schielt aufs Podest



Riesenslalom in der Lenzerheide, 1. Lauf 1. Tessa Worley FRA

2. Viktoria Rebensburg GER +0,52

3. Federica Brignone ITA +1,25 9. Simone Wild +1,71

10. Wendy Holdener +1,73

20. Lara Gut +2,89

23. Camille Rast +3,61

28. Mélanie Meillard +4,60

Out u.a.: Mölgg, Goggia (beide ITA), Hector (SWE), Haver-Löseth (NOR), Kasper, Kopp (beide SUI). 2. Lauf um 13.15 Uhr.

Bild: KEYSTONE

Wild gelingt Teil 1 ihres benötigten Exploits – auch Holdener bei den Leuten

Einen Platz in den Top 7 benötigt Simone Wild, wenn sie sich ohne Diskussionen für die Olympischen Spiele qualifizieren will. Die Chancen für das Ticket nach Pyeongchang sind nach dem 1. Lauf des Riesenslaloms in der Lenzerheide intakt. Wild zeigte mit der Startnummer 25 eine beherzte Fahrt, die sie auf Zwischenrang 9 brachte.

Bild: KEYSTONE

«Ich versuchte, mir keinen Druck zu machen, an nichts zu denken, einfach das Beste zu geben», sagte Wild im SRF. Dass es aufging, überraschte die Zürcherin selber: «Das Gefühl war sehr schlecht, es war ein riesiger Kampf. Aber irgendwie ging es – ich konnte es kaum glauben, dass ich es mit dieser Fahrt auf Rang 9 geschafft habe.»

Zweikampf um den Sieg

Der Kampf um den Sieg im Riesenslalom in der Lenzerheide ist bei Halbzeit zu einem Duell verkommen. Viktoria Rebensburg fordert Tessa Worley heraus; eine halbe Sekunde beträgt der Rückstand der Deutschen auf die Französin. Alle anderen Fahrerinnen benötigten für den schwierigen Kurs auf der Silvano-Beltrametti-Piste deutlich mehr Zeit. Die Italienerin Federica Brignone auf Rang 3 liegt bereits 1,25 s hinter Worley.

Zweitbeste Schweizerin ist Wendy Holdener. Sie liegt zwei Hundertstel hinter Wild und mit einem Rückstand, der beiden Schweizerinnen sogar leise Hoffnungen auf einen Podestplatz macht.

Bild: EPA/KEYSTONE

Mélanie Meillard glückte der Auftakt hervorragend – aber danach leistete sich die 19-jährige Westschweizerin einen groben Schnitzer, der sie beinahe zum Stillstand zwang. Für Lara Gut, die knapp drei Sekunden auf Worley verlor, bleibt der Riesenslalom nach dem Comeback die Sorgendisziplin.

Nur wenige Sekunden dauerte das Rennen für Vanessa Kasper. Die Nachwuchsfahrerin stürzte im Steilhang und prallte heftig auf der Piste auf. Noch ist unklar, ob und wie schwer Kasper sich verletzt hat.

bild: srf

Auch Gesamtweltcupleaderin Mikaela Shiffrin büsste schon im steilen Starthang mehr als eine Sekunde ein. Bis ins Ziel wuchs der Rückstand der Amerikanerin auf Worley auf 1,58 s an. (ram)

