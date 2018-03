Sport

Ski

Weltcup-Final in Are: Schweiz im Team-Event im Viertelfinal ausgeschieden



Weltcup-Final in Are, Team-Event 1. Schweden 2. Frankreich 3. Deutschland Out im Viertelfinal: Schweiz

Bild: AP/AP

Enttäuschung für die Olympiasieger – Schweiz im Team-Event bereits im Viertelfinal out

Die Schweizer Equipe scheitert beim Team-Wettkampf am Weltcup-Finale in Are bereits in den Viertelfinals. Gegen Gastgeber Schweden setzt es in der ersten K.o.-Runde eine 1:3-Niederlage ab.

Denise Feierabend gegen Anna Swenn Larsson, Ramon Zehnhäusern gegen Mattias Hargin trotz der zweitbesten Laufzeit und Wendy Holdener gegen Frida Hansdotter verlieren ihre Duelle allesamt. Im danach unbedeutenden vierten Vergleich setzt sich schliesslich Luca Aerni gegen den Slalom-Olympiasieger André Myhrer durch.

«Im Einfahren bin ich gestürzt und dann habe ich das Timing nicht gefunden. Es sollte einfach nicht sein heute.»

Bild: AP/AP

Schweden gewann in der Folge sowohl den Halbfinal gegen Deutschland als auch den Final gegen Frankreich ebenfalls mit 3:1. Bereits vor Jahresfrist in Aspen hatten die Schweden den Team-Wettkampf im Rahmen des Weltcup-Finales für sich entschieden.

An den Winterspielen in Pyeongchang hatte die Schweiz im Team-Wettkampf Gold gewonnen. Zudem gewann Swiss-Ski den Mannschafts-Wettbewerb beim Weltcup-Finale ab 2014 dreimal in Folge. (pre/sda)

