Männer-Kombination in Wengen, Abfahrt 1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:43.66 2. Hannes Reichelt (AUT) + 0.59 3. Dominik Paris (ITA) +0.74 9. Marc Gisin (SUI) +1.14 14. Mauro Caviezel (SUI) +1.56 16. Gian Luca Barandun (SUI) +1.81 17. Nils Mani (SUI) +1.82 20. Luca Aerni (SUI) +2.15 21. Gilles Roulin (SUI) +2.16 24. Justin Murisier (SUI) +2.37



Aerni bringt sich in der Wengen-Kombi in Stellung – Kriechmayr nach der Abfahrt in Front

Der Kombinations-Weltmeister hat sich in Wengen nach der Abfahrt in Stellung für einen Podestplatz gebracht. Luca Aerni hält seinen Rückstand auf den klar führenden Vincent Kriechmayr trotz kleinem Patzer im Kernen-S in Grenzen. Der Slalom-Spezialist liegt bei Halbzeit mit 2,15 Sekunden Rückstand auf Rang 20.

«Patrick Küng hat mir ein Paar gute Skis gegeben, das hat sicherlich genützt.

Mauro Caviezel positioniert sich mit 1,56 Sekunden Rückstand auf Zwischenrang 14. Für den WM-Bronzemedaillen-Gewinner wäre sogar noch mehr drin gelegen: Lange hält er mit den Besten mit, doch das Ziel-S missrät ihm komplett.

Bester Schweizer nach der Abfahrt ist Speed-Spezialist Marc Gisin. Der Engelberger verliert 1,14 Sekunden auf die Bestzeit von Kriechmayr. Eine ordentliche Abfahrt zeigen auch Gian Luca Barandun (15.) Nils Mani (17.), Gilles Roulin (21). und Justin Murisier (24).

Im Rennen um den Tagessieg in Pole Position gebracht hat sich Vincent Kriechmayr. Der Österreicher hat die Konkurrenz in der Kombi-Abfahrt von oberhalb des Hundschopfs regelrecht deklassiert. Landsmann Hannes Reichelt verliert 59 Hundertstel auf die Bestzeit. Auf die beiden Italiener Dominik Paris und Peter Fill beträgt Kriechmayrs Vorsprung bereits 74 bzw. 76 Hundertstel.

Der 26-jährige Oberösterreicher ist ein Speedspezialist, der bis jetzt im Weltcup viermal auf dem Podest stand – jeweils im Super-G. Anfang Dezember in Beaver Creek gewann er sein bislang einziges Rennen. In der Kombination klassierte sich Kriechmayr erst zweimal in den Top 10.

Auf einen Podestplatz hoffen dürfen auch die Norweger Kjetil Jansrud (6.) und Aleksander Aamodt Kilde (7.) sowie der Österreicher Matthias Mayer (8.) – wenn sie am Nachmittag ohne grössere Probleme durch den Stangenwald kommen.

In Wengen wird in der zweiten und letzten Kombination des Winters heute der Kampf um die kleine Kristallkugel entschieden. Bormio-Sieger Alexis Pinturault verzichtet in Wengen auf den Start, deshalb haben wohl vor allem die nachfolgenden fünf Fahrer Chancen auf den Disziplinen-Sieg:

