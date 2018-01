Sport

Ski

Kombination in Wengen: Caviezel nach Aerni-Aus als Sechster bester Schweizer



Männer-Kombination in Wengen, Endstand 1. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2. Pawel Trichitschew (RUS) +0.96 3. Peter Fill (ITA) +1.15 6. Mauro Caviezel (SUI) +1.23 7. Justin Murisier (SUI) +1.30

21. Nils Mani (SUI) +3.13 Out: Roulin (SUI), Aerni (SUI), Rogentin (SUI), Barandun (SUI), Gisin (SUI), Kriechmayr (AUT)



Bild: screenshot srf

Caviezel nach Aerni-Aus als Sechster bester Schweizer – Fill holt die kleine Kugel

Victor Muffat-Jeandet gewinnt die Kombination von Wengen. Der französische Techniker fährt im Slalom bei schwierigen Bedingungen mit weichem Schnee von Rang 27 noch zuoberst aufs Podest. Zweiter wird völlig überraschend der Russe Pawel Trichitschew.

Bester Schweizer wird Mauro Caviezel, der sich nach Rang 14 in der Abfahrt noch auf Rang 6 vorkämpft. Der Bündner verliert auf Sieger Muffat-Jeandet 1,23 Sekunden, zu einer Podestplatzierung fehlen ihm nur acht Hundertstel. Gleich hinter Caviezel reiht sich der Walliser Justin Murisier als Siebter ein.

Bild: EPA/KEYSTONE

Nach der zweiten und letzten Kombination dieses Winters ist auch klar, wer die kleine Kristallkugel gewonnen hat: Es ist Peter Fill. Der letztjährige Disziplinen-Sieger in der Abfahrt wurde in der Kombination von Bormio Zweiter und heute in Wengen Dritter. Damit verweist er Kjetil Jansrud, der in Wengen Vierter wird, und Muffat-Jeandet auf die Plätze 2 und 3.

Der Endstand der Kombi-Wertung: bild: screenshot srf

SUPER Peter #Fill! ⛷🇮🇹



Terzo nella combinata di Wengen 🥉



E si aggiudica la Coppa di specialità a 'soli' 35 anni 🏆😍🤙😮#EurosportSCI #HomeOfTheOlympics ❄❄❄ pic.twitter.com/5MXA58ergv — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 12. Januar 2018

Weltmeister Luca Aerni scheidet wie schon in Bormio im Slalom aus. Dabei hatte sich der Slalom-Spezialist am Morgen in der Abfahrt mit Rang 20 für einen Podestplatz in Stellung gebracht. Doch schon nach wenigen Fahrsekunden rutscht Aerni bei einer Welle auf dem Innenski weg.

Aerni ist nicht der einzige Schweizer, dem die schwierigen Verhältnisse auf der weichen Piste zum Verhängnis werden. Der Obwaldner Marc Gisin, nach halbem Pensum als Neunter bester Schweizer, fädelt ein. Von den acht Swiss-Ski-Fahrern, die nach der Abfahrt in den Top 30 klassiert gewesen sind, scheiden neben Aerni und Gisin auch Gian Luca Barandun, Stefan Rogentin und Gilles Roulin aus.

Nach der Abfahrt am Morgen führte der Österreicher Vincent Kriechmayr mit 0,59 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Hannes Reichelt geführt. Dieser ist jedoch erwartungsgemäss nicht zum Slalom gestartet. Kriechmayr scheidet wie sieben weitere Fahrer der Top 30 nach der Abfahrt aus. (pre/sda)

Die Sieger der Lauberhorn-Abfahrt seit 1997

Unvergessene Ski-Geschichten Wie der Ski-Salto zu Didier Cuches Markenzeichen wurde: «Fans glaubten, es war geplant» Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Alle Leser-Kommentare