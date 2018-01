Meillard einziger Schweizer in den Top 10 – Hirscher macht Adelboden-Double perfekt

Josi trifft mit Monster-Slapshot – Niederreiters Wild kassieren Kanterniederlage

Die Nashville Predators setzen ihre Berg- und Talfahrt in der NHL fort. Nach zwei Niederlagen schaute ein 4:3-Sieg in Los Angeles heraus, bei dem Roman Josi in der 16. Minute das Score eröffnet.

Während Stürmer Kevin Fiala für einmal nicht punktete und auch Verteidiger Yannick Weber leer ausging, erzielte Josi gegen die Los Angeles Kings sein achtes Saisontor mit einem Slapshot von knapp innerhalb des Angriffsdrittels.

Nino Niederreiter erlebte zwei Tage nach seinem spektakulären Wiedereinstand …