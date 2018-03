Sport

Hirscher auch im Slalom unwiderstehlich – guter erster Lauf von Loïc Meillard



Slalom Männer in Kranjska Gora, 1. Lauf 1. Marcel Hirscher (AUT) 52.26 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 53.08 3. André Myhrer (SWE) 53.25 6. Loïc Meillard (SUI) 53.93 10. Ramon Zenhäusern (SUI) 54.25 13. Marc Rochat (SUI) 54.62 15. Luca Aerni (SUI) 54.67 24. Sandro Simonet (SUI) 55.28 51. Semyel Bissig (SUI) 57.35

Kombination Frauen in Crans-Montana, 1. Lauf 1. Sofia Goggia (ITA) 1:03.70

2. Nicol Delago (ITA) 1:03.94

3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:04.19

7. Wendy Holdener (SUI) 1:04.84

13. Priska Nufer (SUI) 1:05.10

14. Michelle Gisin (SUI) 1:05.23

23. Denise Feierabend (SUI) 1:05.77

Bild: AP/AP

Slalom Männer, 1. Lauf

Marcel Hirscher gibt in Kranjska Gora auch im Slalom den Ton an. Nach dem ersten Lauf liegt der Österreicher wieder einmal weit voraus.

Bild: AP/AP

Tags zuvor hatte Hirscher die Konkurrenz im Riesenslalom deklassiert, und genauso unwiderstehlich präsentierte er sich auch im ersten Durchgang des Slaloms. In dieser Disziplin war der Salzburger an den Olympischen Spielen ausgeschieden, zum einzigen Mal in diesem Winter. Wenn Hirscher aber ins Ziel kommt, scheint er unantastbar. 82 Hundertstel nahm er dem Norweger Henrik Kristoffersen ab, der schwedische Olympiasieger André Myhrer folgt als Dritter mit 0,99 Sekunden Rückstand.

Meillard auf 6. Zwischenrang

Eine gute Leistung gelang dem Walliser Loïc Meillard, der zuletzt in den Weltcup-Slaloms dreimal in Serie ausgefallen war. Mit Startnummer 23 setzte er sich in den 6. Zwischenrang. Dies ist exakt seine Bestmarke. 1,67 Sekunden verlor er auf Hirscher, 68 Hundertstel fehlen ihm zu Myhrer.

Der Walliser Olympia-Zweite Ramon Zenhäusern liegt auf Platz 10 des Zwischenklassements. Das Podium dürfte diesmal ausser Reichweite sein, wenn die Top 3 ins Ziel kommen. Genau eine Sekunde verlor Zenhäusern auf den drittplatzierten Myhrer.

Bild: EPA/EPA

Überraschend stark fuhr der Waadtländer Marc Rochat, der sich mit Nummer 33 auf Platz 13 setzte. Der Berner Luca Aerni, seit Anfang Januar im Slalom nie mehr in den Top 10 klassiert, nimmt den zweiten Durchgang als 15. in Angriff. Daniel Yule geriet früh in Rücklage und schied aus. (bal/sda)

Der zweite Lauf beginnt um 12:30 Uhr.

Kombination Frauen, 1. Lauf

Die Leaderin im Gesamtweltcup, Mikaela Shiffrin, ist nicht am Start. Dennoch könnte sich die US-Amerikanerin heute die grosse Kristallkugel sichern. Dafür darf Wendy Holdener jedoch nicht mehr als elf Punkte holen.

Bild: EPA/KEYSTONE

Genau dies wird jedoch zum Problem, gilt die Schwyzerin doch als grosse Favoritin auf den Tagessieg: Bei der ersten Kombi Ende Januar stand sie zu oberst auf dem Podest, bei Olympia holte sie Bronze.

Die grösste Gefahr dürfte Holdener von der Slowakin Petra Vlhova drohen. Nur 17 Hundertstel war die Slalom-Spezialistin langsamer. Selbstverständlich wird Holdener aber auch ihre Teamkollegin Michelle Gisin im Auge behalten müssen. Die Engelberger Olympiasiegerin geriet im Super-G im unteren Teil komplett von der Linie, wonach sie mit rund vier Zehnteln Rückstand auf Holdener zum Slalom starten muss.

Der 1. Lauf läuft noch, der 2. Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.

