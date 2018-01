Die ZSC Lions und ihre lächerlichen Ausreden unter den Palmen von Oerlikon

Die ZSC Lions werden dem HC Lugano immer ähnlicher. Hans Kossmann kann rocken wie Doug Shedden im Frühjahr 2016 in Lugano.

Palmen sind das freundliche Symbol für das Versagen Luganos seit dem letzten Titel von 2006. Zu gut das Hockey-Leben. Zu mild das Leistungsklima. Zu bäumig das Salär. Und deshalb das regelmässige Scheitern in den Playoffs gegen die rauen Kerle des Nordens.

In Zürich-Oerlikon stehen keine Palmen. Aber sonst ist es im Hallenstadion inzwischen so wie in Lugano. Zu gut das Hockey-Leben. Zu mild das Leistungsklima. Zu bäumig das Salär. In den letzten Monaten sind die Parallelen zu Lugano geradezu …