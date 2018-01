Sport

Ski

Holdener fährt bei Shiffrin-Show aufs Podest – fünf Schweizerinnen in den Top 20



Frauen-Slalom in Kranjska Gora 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43.50 2. Frida Hansdotter (SWE) +1.64 3. Wendy Holdener (SUI) +1.87 6. Mélanie Meillard (SUI) +3.68 11. Michelle Gisin (SUI) +4.71 17. Carole Bissig (SUI) +5.67 18. Elena Stoffel (SUI) +5.86 Out im 2. Lauf: Denise Feierabend (SUI)

Bild: AP/AP

Holdener fährt bei Shiffrin-Show aufs Podest – fünf Schweizerinnen in den Top 20

Mikaela Shiffrin fährt im Slalom von Kranjska Gora souverän zu ihrem neunten Saisonsieg. Im Slalom ist es der vierte Sieg in Folge, im Weltcup insgesamt ihr 40. Die 20-jährige Amerikanerin legt den Grundstein für ihren Sieg im ersten Lauf, als sie der gesamten Konkurrenz eineinhalb Sekunden und mehr abnimmt. Im zweiten Durchgang nimmt Shiffrin etwas Tempo raus, fährt aber immer noch die drittbeste Laufzeit.

Shiffrins Siegesfahrt: IMBATTIBILE MIKAELA SHIFFRIN 🇺🇸💪



A Kranjska Gora arriva il 40esimo successo in carriera, a soli 23 anni!#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/VP8sOpmD04 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 7. Januar 2018

Hinter der Ski-Überfliegerin belegen – wie fast immer – Frida Hansdotter und Wendy Holdener die Ränge 2 und 3. Für Holdener ist bereits der fünfte Podestplatz dieser Saison, nur nach ganz oben hat es der Schwyzerin noch nicht gereicht. In den letzten beiden Rennen in Lienz und Zagreb war die Schwyzerin Zweite geworden.

«Ich hatte heute etwas zu kämpfen: Mit den Beinen und dem Gefühl auf dem Ski. Aber es ist super, wieder auf dem Podest zu stehen.»

Zweitbeste Schweizerin wird Mélanie Meillard, die mit Rang 6 erneut mitten in die Weltspitze fährt. Michelle Gisin zeigt zwei ansprechende Läufe und wird in ihrer Sorgendisziplin gute Elfte.

Bild: AP/AP

Erstmals Weltcuppunkte holen Carole Bissig und Elena Stoffel. Die beiden 21-jährigen B-Kader-Fahrerinnen profitieren nach Rang 29 respektive 22 am Morgen im zweiten Lauf von ihren frühen Startnummern und arbeiten sich in die Top 20 vor. Bissig fährt auf Rang 17, Stoffel wird am Ende 18. Denise Feierabend fällt als 15. des ersten Durchgangs im zweiten Lauf wegen eines Einfädlers aus. (pre)

