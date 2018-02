Sport

Ski

«Einfach nur wunderschön!» Gisin und Holdener holen Gold und Bronze in der Kombi



Olympia-Kombination der Frauen 1. Michelle Gisin (SUI) 2:20.90 2. Mikaela Shiffrin (USA) +0.97 3. Wendy Holdener (SUI) +1.44 9. Denise Feierabend (SUI) +3.04 Out: Lindsey Vonn (USA)

Bild: EPA/EPA

«Einfach nur wunderschön!» Gisin und Holdener gewinnen Gold und Bronze in der Kombi

» Hier gibt' den Liveticker zum Nachlesen.

Michelle Gisin hat es gepackt. Die Engelbergerin erringt absolut souverän die Goldmedaille in der Kombination. Dank Wendy Holdener geht auch noch Bronze in die Schweiz.

Michelle Gisin: «Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Ich dachte bei der Fahrt, es reicht einmal mehr nicht ganz. Im Slalom war es immer so ein Murks diese Saison. Ich konnte nicht glauben, dass ich es heute zusammensetzen konnte. Mein Servicemann hat einfach alles richtig gemacht. Gestern fiel schon so viel Anspannung weg, ich konnte viel lockerer an den Slalom. Es ist einfach nur wunderschön.»

Gisin zeigte einen grossartigen Wettkampf. In der Abfahrt hatte sie nur 77 Hundertstel auf die Amerikanerin Lindsey Vonn verloren, die dann im Slalom mit einem Einfädler ausschied. Und auch im Slalom hielt sich Michelle Gisin bemerkenswert. In dieser Disziplin kämpfte die Innerschweizerin in diesem Winter nicht mehr so erfolgreich wie ehedem, doch im wichtigsten Moment fand sie zwischen den eng gesetzten Toren zu alten Qualitäten.

Die Goldfahrt von Michelle Gisin: CHE SORPRESA MICHELLE GISIN 🥇🇨🇭😮



La svizzera vince l'oro in combinata con la prima vittoria in carriera: seconda Mikaela Shiffrin, terza Wendy Holdener! #PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/uaDxTRepgf — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 22. Februar 2018

Der Ausfall von Lindsey Vonn: NOOOO LINDSEY, NOOOO 😔😭😯#Vonn inforca e saluta senza Ori queste olimpiadi... Grazie comunque campionessa! 👏👏👏#PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/qZo3hLhj58 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 22. Februar 2018

Im Slalom verlor Gisin nur 53 Hundertstel auf die Bestzeit von Teamkollegin Wendy Holdener. In der Addition beider Läufe ergab dies einen Vorsprung von satten 0,97 Sekunden auf die Top-Favoritin Mikaela Shiffrin, die den Slalom nur gerade 24 Hundertstel schneller fuhr als Michelle Gisin.

Wendy Holdener: «Im Ziel dachte ich nicht, dass es für eine Medaille reichen wird. Das Gefühl passte einfach nicht. Darum ist es jetzt umso schöner, jetzt mit Michelle feiern zu können. Und jetzt kommt ja noch der Team-Event ...»

Bild: EPA/KEYSTONE

Die Amerikanerin hätte sich gerne für den Slalom rehabilitiert, in dem sie nicht nur den Sieg, sondern als Vierte auch noch eine Medaille um acht Hundertstel verpasste. Doch gegen die entfesselte Michelle Gisin war sie an diesem Tag chancenlos.

Mikaela Shiffrin: «Ich bin mit Silber sehr glücklich. Es waren zweieinhalb lange Wochen bisher. Ich nahm mir vor, nochmals Spass zu haben. Leider war der Slalom etwas zu kurz für mich, denn ich hatte in der Abfahrt gleich zu Beginn einen kleinen Fehler drin.»

Vier Jahre nach ihrer Schwester Dominique, der Abfahrts-Olympiasiegerin von 2014, triumphierte also auch die jüngere Michelle. Aus Schweizer Sicht ist es zu bedauern, dass die Kombination aus dem Olympia-Programm verschwinden wird. In dieser Disziplin hatte das Duo Holdener/Gisin schon im letzten Winter an den Weltmeisterschaften in St. Moritz zugeschlagen. Dort hatte Gisin hinter Holdener Silber errungen. Diesmal handelte sich Holdener in der Abfahrt eine zu grosse Hypothek ein.

Olymipagold-Schwestern: Sisters winning Olympic Gold four years apart! Incredible story from the freeski capital of @EngelbergTitlis @michellegisin @dominiquegisin you two rock! 🥇 🥇 #olympics — Julia Mancuso (@JuliaMancuso) 22. Februar 2018

An Olympischen Spielen sorgte Michelle Gisin für eine Premiere. Nie zuvor gewann eine Schweizerin in dieser Disziplin Gold. Brigitte Oertli (1988) und Vreni Schneider (1994) hatte es zu Silber gereicht, Maria Walliser (1988) zu Bronze.

Denise Feierabend hatte in der Abfahrt etwas zuviel Zeit eingebüsst. Ihr reichte es letztlich zum 9. Platz. Die leicht angeschlagene Lara Gut hatte schon tags zuvor ihren Verzicht bekanntgegeben. (pre/sda)

Team Schweiz reagiert auf die Siege von Gisin und Holdener 55s Team Schweiz reagiert auf die gewonnenen Ski-Medaillen Video: srf

Das wurde aus den 17 Schweizer Ski-Juniorinnen-Weltmeisterinnen

Unvergessene Ski-Geschichten Wie der Ski-Salto zu Didier Cuches Markenzeichen wurde: «Fans glaubten, es war geplant» Eine TV-Drohne kracht um ein Haar auf Marcel Hirscher Verrückteste Abfahrt aller Zeiten: Markus Foser macht sich mit der Nummer 66 unsterblich Weil Hermann Maier falsch jubelt, erbt Mike von Grünigen den Sieg 06.03.1994: Heidi Zeller-Bähler stürzt sich aus dem Starthaus, wie vor und nach ihr nie mehr eine Skifahrerin 06.02.1989: Eine deutsche Eintagsfliege vereitelt in Vail einen Schweizer Vierfach-Triumph und wird Abfahrts-Weltmeister Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 31.01.1987: So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert 23.01.1994: Vreni Schneider steht noch nicht für den Kafi am Pistenrand, sondern ist der Evergreen im Stangenwald 19.01.2013: Nie rast einer schneller über eine Weltcup-Piste als Johan Clarey am Lauberhorn 18.01.1987: Pirmin Zurbriggen kommt zum billigsten Weltcupsieg – er ist der einzige Starter Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare