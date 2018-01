Sport

Ski

Adelboden, Wengen und Co.: So sehen Ski-Weltcuppisten im Somme rund Winter aus



Wie sehen die Schweizer Weltcuppisten eigentlich im Sommer aus? So!

Wir kennen die Ski-Weltcuppisten in Adelboden, Wengen, St.Moritz, Crans Montana und Lenzerheide im Winter alle aus dem TV. Aber wie sieht es da eigentlich im Sommer aus? Hier der Vergleich.

Der Männer-Weltcup kommt am Wochenende in die Schweiz. In Adelboden werden ein Riesenslalom (Samstag, ab 10.30 Uhr) und ein Slalom (Sonntag, ab 10.30 Uhr) ausgetragen.

Wir nutzen den Anlass und zeigen, wie die fünf Weltcupstrecken der Schweiz aus dem genau gleichen Blickwinkel im Sommer und während dem Skifest aussehen:

Adelboden

bild: schweiz tourismus

Wengen

bild: schweiz tourismus

St.Moritz

bild: schweiz tourismus

Lenzerheide

bild: schweiz tourismus

Crans Montana

bild: schweiz tourismus

(meg/fox)

Die besten 100 Skifahrer aller Zeiten

Auch eine Art Ski zu fahren: 1m 13s 20170109 Skifahrer Video: watson

