Vincent Kriechmayr gewinnt den letzten Super-G – Schweizer verpassen Exploit



Ski, Super-G von Are 1. Vincent Kriechmayr (AUT), 49.43 2. Christof Innerhofer (ITA), +0.04 3. Aksel Lund Svindal (NOR), +0.08 3. Thomas Dressen (GER), +0.08 7. Mauro Caviezel (SUI), +0.23

12. Marco Odermatt (SUI), +0.44

16. Beat Feuz (SUI), +0.57

22. Gilles Roulin (SUI), +0.80

23. Thomas Tumler (SUI), +1.11

Bild: AP/AP

Besser kann man die Saison nicht abschliessen. Nach seinem geteilten Sieg vom Mittwoch in der Abfahrt gewinnt Vincent Kriechmayr beim Finale in Are auch den Super-G.

Der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr verwies den Italiener Christof Innerhofer um vier Hundertstel auf Platz zwei. Der Norweger Aksel Lund Svindal und der Deutsche Thomas Dressen teilten sich zeitgleich Platz drei, mit je acht Hundertsteln Rückstand.

Beat Feuz, tags zuvor zum besten Abfahrer des Winters geworden, konnte diesmal als 17. nicht brillieren. Bester Schweizer war der Bündner Mauro Caviezel als Siebenter. Die Überraschung gelang aber erneut Marco Odermatt, der wie 24 Stunden zuvor in der Abfahrt punktete. Der Junioren-Weltmeister wurde in seinem ersten Weltcup-Super-G Elfter.

Die Entscheidung im Disziplinen-Weltcup war schon am letzten Wochenende gefallen. Kjetil Jansrud hatte in seiner Heimat den Kugelgewinn vorzeitig perfekt gemacht. In Are reichte es dem Norweger zu Platz sechs. (abu/sda)

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990

