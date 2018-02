Sport

Snowboard

Warum das Halfpipe-Gold von Chloe Kim ein kleines bisschen der Schweiz gehört



Bild: EPA

Warum das Halfpipe-Gold von Chloe Kim ein kleines bisschen der Schweiz gehört

Im Halfpipe-Final der Frauen wurde die amerikanische Überfliegerin Chloe Kim ihrer Favoritenrolle gerecht. Die 17-Jährige mit koreanischen Wurzeln und Schweizer Vergangenheit siegte klar.

Vor vier Jahren in Sotschi war sie aus Altersgründen noch nicht zugelassen gewesen. Im Geburtsland ihrer Eltern krönte Chloe Kim bereits im Teenager-Alter ihre Karriere. Vor den Augen ihrer Familie und Verwandten hielt sie im Phoenix Snow Park von Bokwang bei perfekten äusseren Bedingungen dem immensen Druck souverän stand. Kim setzte die Dominanz der Amerikanerinnen in der Halfpipe fort. Nur bei der Premiere 1998 und 2010 stand nicht eine Amerikanerin zuoberst auf dem Olympia-Podest.

Bereits im ersten von drei Finaldurchgängen legte Kim den Grundstein zum Sieg. Mit 93,75 Punkten setzte sie eine Marke, welche von der Konkurrenz unerreicht blieb. Und als ihr die Goldmedaille nicht mehr zu nehmen war, setzte sie im dritten Durchgang noch einen drauf. Ihr nahezu perfekter Lauf mit Sprüngen in bis zu vier Meter Höhe, zwei wie geplant aufeinander folgenden 1080-Grad-Drehungen und zwei Flips wurde mit 98,25 Punkten belohnt.

Einige Jahre in der Schweiz zuhause

Nach viermal Gold an den X-Games schaffte die 17-Jährige aus Torrance damit bei erster Gelegenheit auch den Sprung auf den olympischen Thron. Auf dem Weg dorthin hatte Kim auch einen Teil ihrer Ausbildung in der Schweiz genossen. Zwischen dem achten und zehnten Lebensjahr lebte sie bei einer südkoreanischen Tante in Genf und intensivierte in dieser Zeit in Zermatt das Training unter der Leitung ihres Vaters. Neben Englisch und Koreanisch spricht Kim auch fliessend Französisch.

Bild: AP

Hinter Kim, die in einer eigenen Liga sprang, holte Liu Jiayu Silber. Die Zweitbeste der Qualifikation sicherte China das erste olympische Edelmetall im Snowboard. Bronze ging an Arielle Gold aus den USA, die im dritten Durchgang ihre Landsfrau Kelly Clark noch abfing. Die einzige Schweizer Teilnehmerin Verena Rohrer hatte als 14. in der Qualifikation den Einzug in den Final der Top 12 verpasst. (ram/sda)

Ein Beitrag geteilt von Chloe Kim (@chloekimsnow) am Apr 26, 2017 um 12:14 PDT

Ein Beitrag geteilt von Chloe Kim (@chloekimsnow) am Aug 8, 2016 um 5:01 PDT

Ein Beitrag geteilt von Chloe Kim (@chloekimsnow) am Mai 27, 2016 um 7:49 PDT

Die besten Bilder von Olympia

Dieser Frosch braucht 15'000 Dollar, um ein Date zu finden 52s Dieser Frosch braucht 15'000 Dollar, um ein Date zu finden Video: srf

17.02.2006: Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», als Lindsey Jacobellis ihr Gold schenkt 09.02.1964: Die Schweiz erlebt mit der «Schmach von Innsbruck» ein historisches Debakel Liechtenstein ist so klein, dass es fast in eine Gondelbahn passt. Wieso uns der Nachbar 1980 trotzdem abgetrocknet hat Der historische Schrei des berühmtesten Münstertalers 10.02.2002: Simon Ammann, der voll geile Harry Potter der Lüfte, wird Olympiasieger Die Geburtsstunde einer Legende: Jamaika hat 'ne Bobmannschaft! 12.02.2006: Die Ösi-Reporter reiben schon gierig die Hände – da klaut ein Franzose doch tatsächlich noch «ihr» Abfahrts-Gold Strassenbauer, Pistencowboy, Olympiasieger, Pechvogel, Stehaufmännchen 07.02.1972: Wie «Aroma-Kaffee» Bernhard Russi zum Abfahrts-Olympiasieger machte 27.02.2010: Alles scheint nach dem Sturz verloren – da schwimmt sie einfach übers Eis und rettet Deutschland in den Final 26.02.1988: Vreni, vidi, vici 03.02.1972: «Ogis Leute siegen heute» wird zum Motto einer ganzen Nation 16.02.2002: Der krasse Aussenseiter Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 18.02.2006: Als die «Eisgenossen» kanadischer spielen als die Kanadier und sich für eine uralte Schmach rächen Strassenbauer, Pistencowboy, Pechvogel, Stehaufmännchen, Olympiasieger 25.02.1994: Am Ende strahlt die Schöne Nancy Kerrigan und das Biest Tonya Harding vergiesst bittere Tränen Heinzers Bindung bricht – was für eine Blamage für den Olympia-Favoriten 20.02.2014: Ein Sturz produziert das beste Photo-Finish aller Zeiten – zumindest für Profiteur Armin Niederer 11.02.1972: Wie die DDR dem Vogelmenschen die Flügel stutzte 23.02.1980: Das zweite «Miracle on Ice» – in neun Tagen fünfmal Olympiasieger Tanja Frieden freut sich schon über den silbernen «Plämpu», da schenkt ihr Jacobellis Gold Steven Bradbury schreibt das schönste Olympia-Märchen überhaupt 04.02.1932: Eisschnellläufer Jack Shea wird Olympiasieger und ahnt nicht, was er damit auslöst 26.02.2002: Hexerei, von der Putzfrau geweihtes Wasser und Doping – Johann Mühlegg läuft, bis er auffliegt Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo