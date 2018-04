Sport

Super League

Kodro führt GC mit Hattrick bei 7-Tore-Spektakel zum unendlich wichtigen Sieg



Super League, 25. Runde Grasshoppers – Lugano 4:3 (1:1) St.Gallen – Thun 0:1 (0:0)

Bild: KEYSTONE

Kodro führt GC mit Hattrick bei 7-Tore-Spektakel zum unendlich wichtigen Sieg

Die Grasshoppers und Thun holen im Abstiegskampf der Super League wichtige Siege. In der 33. Runde bezwingt GC Lugano in einer verrückten Partie 4:3, Thun gewinnt in St. Gallen 1:0.

Grasshoppers – Lugano 4:3

- Die Grasshoppers haben sich im Abstiegskampf dank dem ersten Sieg seit Ende Februar etwas Luft verschafft. Die Zürcher schlugen Lugano in einem dramatischen Spiel dank drei Toren von Stürmer Kenan Kodro 4:3. Der Abstand zum Tabellenende beträgt nun vier Punkte.

- Die Grasshoppers führten 1:0 und 3:1 - und schienen nach dem späten Ausgleich von Lugano durch ein Eigentor von Cvetkovic (87.) wieder mit hängenden Köpfen abziehen zu müssen. Doch an diesem warmen Abend passierte, worauf GC seit Wochen wartete: Es geht dabei nicht nur um den Sieg an sich, sondern auch um die Art und Weise. Gegen Lugano hatte der Rekordmeister für einmal das Glück, das ihm in den letzten Wochen oft gefehlt hatte.. Nur wenige Sekunden nach dem 3:3 traf Kenan Kodro zum dritten Mal. Der bosnische Stürmer schoss von der Strafraumgrenze, und noch nicht einmal präzise, doch der Ball fand durch die Beine von Luganos Keeper Joël Kiassumbua den Weg ins Tor.

Bild: KEYSTONE

- Der 26-jährige Torhüter der Tessiner war im Letzigrund so etwas wie der ungewollte Verbündete der Grasshoppers. Schon beim 3:1 sah er schlecht aus, weil er zur Unzeit herauseilte, von Souleyman Doumbia düpiert wurde und zusehen musste, wie Kodro ins leere Tor traf (61.). So kam GC letztlich auch mit Hilfe von Kiassumbua zu so vielen Treffern in einem Spiel wie seit dem Derbysieg gegen den FC Zürich vor exakt einem halben Jahr nicht mehr. Für diese vier Tore brauchten die Zürcher nicht einmal besonders gut zu spielen. Sie waren einfach sehr effizient. Abgesehen von den Treffern kamen sie im ganzen Spiel bloss einmal zwingend und gefährlich zum Abschluss.

- Lugano war nicht das schlechtere Team. Die Tessiner waren mit der klaren Absicht nach Zürich gekommen, nicht zu verlieren. Doch anders als beim 1:0-Sieg unter der Wochen in Sitten stand den Tessinern diesmal das Glück nicht zur Seite. Für sie galt: Sie hätten sich mit ihrer zu vorsichtigen Taktik einen Punkt nicht unbedingt verdient. Dass Lugano durchaus gut nach vorne spielen kann, bewies es, sobald es im Rückstand lag. Vom 0:1 zum 1:1 dauerte es 13 Minuten, das 1:3-Handicap nach der Pause war in weniger als einer halben Stunde abgetragen. Es nützte nichts: Es gab im dritten Spiel unter Trainer Guillermo Abascal die erste Niederlage. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

St.Gallen – Thun 0:1

- Auch Thuns Treffer in St. Gallen fiel in der 88. Minute, erzielt durch den ehemaligen FCSG-Innenverteidiger Roy Gelmi. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage führt Thun die zweite Ranglistenhälfte an. Die Margen sind aber weiterhin minim: Jeweils einen Punkt dahinter folgen GC und Lugano, Sion (gegen Basel) und Lausanne-Sport (in Bern) könnten mit Siegen in den Spielen vom Sonntag die Lücke bis auf zwei Zähler schliessen.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Die Telegramme

Grasshoppers - Lugano 4:3 (1:1)

4100 Zuschauer. - SR Hänni. -

Tore: 25. Djuricin 1:0. 38. Carlinhos (Piccinocchi) 1:1. 48. Kodro (Cvetkovic) 2:1. 61. Kodro (Doumbia) 3:1. 69. Carlinhos (Foulpenalty/Foul Doumbia an Crnigoj) 3:2. 87. Cvetkovic (Eigentor) 3:3. 88. Kodro (Andersen) 4:3.

Grasshoppers: Lindner; Lika (46. Cvetkovic), Bergström, Rhyner, Doumbia; Pusic, Sainsbury, Bajrami (74. Taipi); Jeffren (80. Andersen), Djuricin, Kodro.

Lugano: Kiassumbua; Golemic, Sulmoni, Daprelà (58. Crnigoj); Mihajlovic, Piccinocchi, Ledesma (53. Vecsei), Amuzie; Carlinhos, Janko (64. Manicone), Mariani.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Basic und Lavanchy (beide verletzt), Lugano ohne Sabbatini (gesperrt) sowie Bottani und Da Costa (beide verletzt). Verwarnungen: 37. Pusic (Unsportlichkeit). 68. Doumbia (Foul). 84. Kodro (Unsportlichkeit). 85. Golemic (Foul). (sda)

St. Gallen - Thun 0:1 (0:0)

11'047 Zuschauer. - SR Fähndrich. -

Tor: 88. Gelmi (Corner Tosetti) 0:1.

St. Gallen: Lopar; Van der Werff, Wiss (61. Gasser), Gönitzer; Sigurjonsson; Aratore, Toko, Kukuruzovic (71. Tschernegg), Wittwer; Ben Khalifa, Buess (79. Itten).

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Righetti, Facchinetti; Hediger; Da Silva (67. Kablan), Lauper, Karlen, Ferreira (27. Tosetti); Sorgic (83. Hunziker).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Hefti und Vanin (beide gesperrt) sowie Ajeti, Barnetta, Koch, Krucker, Lüchinger, Muheim, Musavu-King und Stojanovic (alle verletzt), Thun ohne Spielmann (gesperrt) sowie Bigler, Bürgy, Costanzo und Nikolic (alle verletzt). 53. Pfostenschuss von Buess. 68. Faivre lenkt Schuss von Ben Khalifa an den Pfosten. Verwarnungen: 28. Lauper (Foul). 74. Sigurjonsson (Foul). 78. Glarner (Foul). (sda)

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

Witziges zum Fussball Marco Streller hat's per WhatsApp eingefädelt – Cristiano Ronaldo wechselt zum FC Basel! Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in JEDEM Trainingslager So sehen Lichtsteiner, Behrami, Neymar und Co. das Fussballfeld wirklich Ihr glaubt nicht, was Messi, Shaqiri, Ibrahimovic und Co. für Apps auf ihren Smartphones haben Was fragst du den Autoverkäufer, wenn du keinen VW mehr willst? Diese Fussballer-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Vom parkenden Bus bis zum selbstlosen Stürmer: 7 Gründe, weshalb wir den FC Chelsea alle lieben. Nicht! Dumm und Dümmer lachen sich kaputt: Diese 7 Platzverweise sind noch dämlicher als Fàbregas' Aussetzer Das sind die Top 25 der schrägsten Fussballer-Songs aller Zeiten Wie die lustig-frisierten Fellaini-Brüder beinahe die taktischen Pläne von Chelsea-Coach José Mourinho ruiniert hätten Grösser! Besser! Mehr! Mehr! Mehr! Der Transfer-Gerüchte-Generator ist jetzt noch sexyer! Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen – diese 10 Fussballer haben heimliche Doppelgänger Von «New Arrogance» bis «Yugo Boss» – diese Fussballer-Parfüms sollten dringend auf den Markt FIFA 16 ist draussen und wir haben uns so richtig ausgetobt: «CC» wechselt sich selbst ein, Granit Xhaka ballert auf seinen Coach Breel Embolo ist mit seiner gewagten Frisur nicht alleine – das sind die 40 schrägsten Fussballer-Fritten Wer spielt denn da im Achtelfinal gegen wen? Die Champions League in Emojis dargestellt Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo