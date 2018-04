Sport

Super League: YB nach Remis gegen Basel auf Meisterkurs – Lausanne gewinnt



Super League, 25. Runde Young Boys – Basel 2:2 (1:1) Lausanne – Lugano 2:1 (1:1) Luzern – St.Gallen 3:1 (3:0)

Bild: KEYSTONE

YB hält Basel in Schach und bleibt auf Meisterkurs – Lausanne gelingt Befreiungsschlag

Meister Basel und dessen designierter Nachfolger YB teilen sich im Spitzenkampf der 27. Runde der Super League in Bern die Punkte. Die Berner können mit dem 2:2 gut leben.

Young Boys – Basel 2:2

- Basel verpasst es im Spitzenkampf gegen YB wieder für etwas Spannung in der Meisterschaft zu sorgen. Zwar ringen sie den Bernern ein achtbares Remis ab, damit bleibt der Rückstand auf den Leader aber vorläufig bei 16 Punkten.

Die beiden Traumtore im Video: Video: streamable

- Es ist der Tag der Traumtore im Berner Stade de Suisse. In der 24. Minute und nach einer butterweichen Flanke von Roger Assalé trifft Guillaume Hoarau per Fallrückzieher. Eine Viertelstunde später ist aber auch der FCB erfolgreich. Taulant Xhaka hämmert den Ball aus grosser Distanz an Marco Wölfli vorbei.

«Wir hätten heute einen Sieg verdient.»

- Kurz nach Wiederbeginn muss YB sofort einen Schock einstecken. Nach einem Freistoss trifft Suchy per Kopf zur Basler Führung. Davon lassen sich die Berner aber nicht aus dem Konzept bringen. Keine zehn Minuten später gleicht Fassnacht die Partie aus. Danach ist Basel das bessere Team, kann aber am 2:2-Schlussresultat nichts mehr ändern – auch weil Valentin Stocker gleich zwei Topchancen vergibt.

Bild: KEYSTONE

Lausanne – Lugano 2:1

- Im Duell der formschwächsten Teams in diesem Kalenderjahr setzt sich Lausanne zuhause gegen Lugano durch. Damit verschaffen sich die Waadtländer etwas Luft im Abstiegskampf und halten Thun und Sion auf Distanz.

- Lausanne sorgt sich in erster Linie um die Verteidigung. Dank Enzo Zidane sind es aber dennoch die Waadtländer, die zu Beginn in Führung gehen können. Doch wenig später ist auch die eigenen Defensive nicht gut genug sortiert und Lugano gelingt durch Carlinhos der verdiente Ausgleich.

- Die zweite Halbzeit ist trotz einer frühen gelb-roten Karte gegen Lausannes Macoppi (55.) ziemlich ausgeglichen. Gonzalo Zarate profitiert dann in der 66. Minute von einem missglückten Abschlussversuchs seines Teamkollegen Simone Rapp und schiebt ein zum 2:1-Siegtreffer.

Bild: KEYSTONE

Luzern – St.Gallen 3:1

- St.Gallen verpasst es in Luzern näher an das zweitplatzierte Basel aufzuschliessen. Die Ostschweizer liegen damit vier Punkte hinter dem Platz, der für die Champions-League-Qualifikation berechtigt.

- Luzern spielt den Gast aus der Ostschweiz in der ersten Halbzeit beinahe schwindlig. Die St.Galler helfen durch schlechtes Stellungsspiel aber auch tatkräftig mit. Dank Toren von Juric (21.), Christian Schneuwly (29.) und Vargas (41.) führen die Zentralschweizer zur Pause schon komfortabel.

- Geschockt von der Abreibung aus dem ersten Durchgang bringen die Gäste auch in den zweiten 45 Minuten wenig zählbares zustande. Der FCSG ist zwar bemüht, kommt aber gegen die solide verteidigenden Luzerner zu lange nicht durch. Toko gelingt immerhin kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer zum 1:3-Schlusstand.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Young Boys - Basel 2:2 (1:1)

31'120 Zuschauer (ausverkauft). - SR Schneider (FRA).

Tore: 24. Hoarau (Assalé) 1:0. 39. Xhaka (Lang) 1:1. 47. Suchy (Zuffi) 1:2. 56. Fassnacht (Assalé) 2:2.

Young Boys: Wölfli; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani (79. Moumi Ngamaleu); Hoarau, Assalé (84. Bertone).

Basel: Vaclik; Suchy, Lacroix, Frei; Lang, Xhaka, Zuffi (83. van Wolfswinkel), Riveros; Stocker, Elyounoussi (75. Bua); Ajeti (75. Oberlin).

Bemerkungen: Young Boys ohne von Ballmoos (verletzt), Bürki (krank) und Aebischer (nicht im Aufgebot). Basel ohne Vailati, Balanta (beide verletzt) und Serey Die (krank). Pfostenschüsse: 55. Fassnacht, 82. Stocker. Lattenschuss: 73. Ajeti.

Verwarnungen: 36. Stocker (Foul), 40. Nuhu (Foul), 50. Zuffi (Foul), 58. Xhaka (Foul), 59. Elyounoussi (Foul).

Luzern - St. Gallen 3:1 (3:0)

11'897 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 21. Juric (Foulpenalty) 1:0. 29. Schneuwly 2:0. 41. Vargas (Lustenberger) 3:0. 92. Toko (Aratore) 3:1.

Luzern: Omlin; Grether, Cirkovic, Schulz, Lustenberger; Voca, Kryeziu (73. Knezevic); Vargas (58. Custodio), Rodriguez, Schneuwly (78. Demhasaj); Juric.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Wiss, Musavu-King; Sigurjonsson (79. Vanin); Aratore, Toko, Aleksic (63. Tschernegg), Wittwer; Ben Khalifa, Itten (63. Buess).

Bemerkungen: Luzern ohne Gvilia, Lucas, Kutesa, Schmid, Schwegler (alle verletzt) und Schürpf (gesperrt), St. Gallen ohne Ajeti, Barnetta, Lüchinger, Koch, Muheim und Van der Werff (alle verletzt).

Verwarnungen: 20. Toko (Foul). 24. Vargas (Foul). 48. Sigurjonsson (Foul). 53. Hefti (Foul). 85. Schulz (Foul). 93. Lustenberger (Foul).

Lausanne-Sport - Lugano 2:1 (1:1)

3872 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 21. Zidane (Kololli) 1:0. 33. Carlinhos (Crnigoj) 1:1. 66. Zarate (Rapp) 2:1.

Lausanne-Sport: Castella; Loosli, Monteiro, Rochat; Pasche (13. Maccoppi), Geissmann; Kololli, Schmid (54. Zarate), Zidane, Margiotta (60. Gétaz); Rapp.

Lugano: Kiassumbua; Rouiller, Sulmoni, Golemic, Daprelà; Piccinocchi (68. Mariani), Ledesma (68. Janko); Crnigoj, Sabbatini, Carlinhos; Gerndt (76. Manicone).

Bemerkungen: Lausanne-Sport ohne Dominguez, Manière (beide verletzt), Lugano ohne Bottani, Da Costa, Guidotti, Padalino (alle verletzt) und Krasniqi (gesperrt). 55. Gelb-Rote Karte gegen Maccoppi (Foul).

Verwarnungen: 23. Maccoppi (Foul). 39. Rochat (Foul). 45. Rouiller (Handspiel). 72. Mariani (Foul). 78. Rapp (Foul). 85. Sabbatini (Foul). (abu/sda)

