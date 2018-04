Sport

Super League: Remis zwischen Thun und YB. Basel schlägt GC. FCZ feiert Sieg



Super League, 30. Runde Basel – Grasshoppers 1:0 (0:0) Thun – Young Boys 2:2 (0:1) Sion – Lugano 0:1 (0:0) Zürich – St.Gallen 4:0 (3:0)

Bild: KEYSTONE

YB-Schreck Thun schlägt wieder zu – Basel kann den Rückstand verkürzen

Der FC Thun beweist einmal mehr, wie sehr ihm Kantonsrivale YB liegt. Das 2:2 in Thun bedeutet gemeinsam mit Basels Sieg gegen GC für die Young Boys, dass sie am Sonntag gegen Lausanne noch nicht Meister werden können.

Basel – Grasshoppers 1:0

- Der FCB gewinnt einmal mehr, ohne wirklich zu glänzen. Zuhause gegen die Zürcher Grasshoppers gibt es einen mageren 1:0-Sieg. Immerhin kann dank diesen drei Punkten den Rückstand auf YB auf elf Zähler verkleinert werden.

- GC bietet Basel lange Paroli. In der ersten Halbzeit sind sie lange die aktivere Mannschaft und haben einige Chancen. Doch die Hoppers werden dafür nicht belohnt, sondern verlieren auch noch Lavanchy durch eine Verletzung. Am Ende können die Gäste sich bei der Latte und Torhüter Lindner bedanken, dass es mit einem Unentschieden in die Pause geht.

Lavanchy mit Verdacht auf Jochbeinbruch Der Grasshopper Numa Lavanchy zog sich im Spiel gegen den FC Basel wohl einen Jochbeinbruch zu. Der Aussenverteidiger dürfte für den Rest der Saison ausfallen, wie Interimscoach und Sportchef Mathias Walther nach der Partie erklärte. Lavanchy war nach einer guten halben Stunde von Serey Die am Kopf getroffen worden und musste ausgewechselt werden. (abu/sda)

- In der zweiten Halbzeit hätten die Hoppers erneut die Chance gehabt, den (noch) amtierenden Meister zu schocken. Doch Andersén ist alleine vor Basels Vaclik zu nonchalant. Die Bestrafung: In der 75. Minute wird Elyounoussi im eigenen Strafraum völlig allein gelassen im Strafraum und verwandelt zum 1:0-Siegtreffer.

Bild: KEYSTONE

Thun – Young Boys 2:2

- Der FC Thun wird seinem Namen als Schreck der Young Boys erneut gerecht. Im Berner Oberland verspielt der Leader einen Vorsprung und muss am Ende mit nur einem Punkt leben. Thun überholt seinerseits die Grasshoppers in der Tabelle.

Schon auffällig wie der @fcthun_official als Team, das ebenfalls auf Kunstrasen zuhause ist, dem @BSC_YB am meisten abverlangt in dieser Saison:

2 S, 1 U, 1 N. @srfsport — Silvan Schweizer (@SchweizerSilvan) April 18, 2018

- YB wird seiner Favoritenrolle in Thun eigentlich von Beginn weg gerecht. Roger Assalé scheitert zunächst noch am stark reagierenden Guillaume Faivre. Doch nach etwas weniger als einer halben Stunde kann YB durch Nsamé erneut losziehen und der Kameurner bringt Gelb-Schwarz in Führung. Es ist das 1000. Tor von YB in der höchsten Schweizer Spielklasse.

«Ich bin zufrieden mit dem Punkt. Aber es ist schade, konnten wir sie nicht schlagen.»

- Zu Beginn der zweiten Halbzeit hören die Berner dann unerklärlicherweise auf zu spielen. Thun bedankt sich: Zuerst trifft Spielmann per Penalty und wenig später doppelt Gelmi per Kopf nach. Doch YB lässt sich in dieser Saison auch dadurch nicht erschüttern. Christian Fassnacht sichert dem Team von Adi Hütter mit dem 2:2 in der 82. Minute einen Punkt.

Bild: KEYSTONE

Sion – Lugano 0:1

- Der FC Sion muss im Abstiegskampf einen Dämpfer hinnehmen. Trotz mehr Spielanteilen verlieren die Walliser zuhause gegen den direkten Konkurrenten aus Lugano mit 1:2.

- Die Zuschauer im Tourbillon kriegen magere Fussballkost zu sehen. In den ersten 45 Minuten erarbeitet sich einzig Sion so etwas wie Chancen. Aber keinem der beiden Teams gelingt ein Schuss aufs Tor.

- Es braucht eine Standardsituation und gütige Mithilfe von Sion-Keeper Kevin Fickentscher um diese Misere zu beenden. Marc Janko erwischt den Schlussmann in der 64. Minute nach einem Eckball aus kurzer Distanz. Sion vermag trotz optischer Überlegenheit nicht mehr zu reagieren.

Bild: KEYSTONE

Zürich – St.Gallen 4:0

- Dem FC Zürich gelingt ein Befreiungsschlag nach zuletzt schwierigen Zeiten. Das Team von Ludovic Magning schiesst das formstarke St.Gallen aus dem Stadion.

- Der FC St.Gallen wird im Zürcher Letzigrund regelrecht überfahren. Adrian Winter (20.), Roberto Rodriguez (30.) und Raphael Dwamena (34.) sorgen bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse und lassen die Ostschweizer Abwehr immer wieder ganz schlecht aussehen.

- In der zweiten Halbzeit versucht der FCSG zu reagieren, doch es gelingt einfach nicht. Stattdessen ist es Antonio Marchesano der mit dem 4:0 für die definitive Entscheidung sorgt.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Bild: srf

Die Telegramme

Thun - Young Boys 2:2 (0:1)

10'014 Zuschauer (ausverkauft/Saisonrekord). - SR Schnyder. -

Tore: 27. Nsame (Fassnacht) 0:1. 58. Spielmann (Foulpenalty) 1:1. 61. Gelmi (Corner Lauper) 2:1. 82. Fassnacht (Benito) 2:2.

Thun: Faivre; Sutter, Gelmi, Righetti; Glarner, Lauper, Hediger, Karlen, Facchinetti; Spielmann (81. Kablan), Sorgic (71. Hunziker).

Young Boys: Wölfli; Schick, Nuhu, von Bergen, Benito; Fassnacht, Bertone, Aebischer (81. Moumi Ngamaleu), Sulejmani; Nsame, Assalé (71. Hoarau).

Bemerkungen: Thun ohne Bigler, Bürgy, Costanzo, Joss, Nikolic und Tosetti, Young Boys ohne Lotomba, Mbabu, Sow, von Ballmoos (alle verletzt) und Sanogo (gesperrt).

Verwarnungen: 22. Nuhu (Foul). 31. Spielmann (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 65. Nsame (Reklamieren).

Zürich - St. Gallen 4:0 (3:0)

8817 Zuschauer. - SR Hänni.

Tore: 20. Winter (Rodriguez) 1:0. 30. Rodriguez (Dwamena) 2:0. 34. Dwamena (Rodriguez) 3:0. 77. Marchesano (Winter) 4:0.

Zürich: Brecher; Rüegg, Bangura (82. Kryeziu), Nef, Pa Modou; Domgjoni; Winter, Aliu (79. Maouche/85. Haile-Selassie), Marchesano, Rodriguez; Dwamena.

St. Gallen: Lopar; Hefti, Wiss, Musavu-King (46. Tafer); Sigurjonsson; Aratore (74. Buess), Toko, Tschernegg (46. Gasser), Wittwer; Ben Khalifa, Itten.

Bemerkungen: Zürich ohne Palsson (gesperrt), Alesevic, Brunner, Sarr, Schönbächler (alle verletzt), Frey und Rohner (beide krank). St. Gallen ohne Ajeti, Lüchinger, Koch, Muheim, Stojanovic, Barnetta und Van der Werff (alle verletzt). 68. Lattenschuss von Dwamena. 85. Maouche verletzt ausgewechselt.

Verwarnungen: 23. Domgjoni. 58. Hefti (beide Foul).

Sion - Lugano 0:1 (0:0)

9800 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tor: 64. Janko (Corner Mariani) 0:1.

Sion: Fickentscher; Maceiras, Bamert, Neitzke, Lenjani; Kouassi, Toma (74. Grgic); Kasami (61. Ucan), Cunha, Carlitos; Mboyo (79. Succar).

Lugano: Kiassumbua; Krasniqi (68. Amuzie), Golemic, Sulmoni, Daprelà, Mihajlovic; Sabbatini, Crnigoj, Ledesma (82. Piccinocchi), Mariani (76. Vecsei); Janko.

Bemerkungen: Sion ohne Mitrjuschkin, Cümart, Zock, Kukeli und Adryan (alle verletzt). Lugano ohne Da Costa, Guidotti, Schäppi, Gerndt und Bottani (beide verletzt). 89. Gelb-Rote Karte gegen Sabbatini (Foul).

Verwarnungen: 25. Krasniqi (Foul). 39. Sabbatini (Foul). 79. Ucan (Reklamieren). 82. Mihajlovic (Spielverzögerung). 83. Crnigoj (Foul).

Basel - Grasshoppers 1:0 (0:0)

23'478 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tor: 74. Elyounoussi (Suchy) 1:0.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Frei, Riveros; Serey Die, Campo; Stocker (61. van Wolfswinkel), Elyounoussi, Bua (70. Manzambi); Ajeti (87. Lacroix).

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy (34. Lika), Bergström, Rhyner, Doumbia; Sainsbury; Kodro, Taipi (83. Bajrami), Pusic, Andersen; Djuricin (70. Jeffrén).

Bemerkungen: Basel ohne Zuffi (krank), Balanta und Xhaka (beide verletzt). Grasshoppers ohne Basic (verletzt). 34. Lavanchy verletzt ausgewechselt. 45. Campo schiesst Freistoss an die Latte.

Verwarnungen: 28. Bergström. 43. Stocker. 57. Bua. 83. Manzambi (alle Foul). (abu/da)

